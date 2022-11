La decisión que tomaría Atlético Madrid con Rodrigo De Paul después del fracaso en la Champions League

El Atlético de Madrid se despidió de las competencias europeas (Reuters)

La victoria del Porto por 2-1 en la última jornada de Champions League dejó muy golpeado al Atlético de Madrid no solo a nivel deportivo, tras quedar en fase de grupos después de 10 años accediendo a la siguiente ronda, sino también a nivel financiero.

Los dirigidos por Diego Simeone necesitaban una victoria para ubicarse en el tercer escalón de su zona y así poder acceder a la Europa League, objetivo que le permitiría amortizar los 30 millones de euros que no pudieron recaudar tras quedar eliminados.

Por ese motivo, desde la dirigencia estarían estudiando la venta de hasta seis futbolistas en un período de transferencias en el que no suelen hacer grandes cambios dentro del plantel. Uno de ellos sería nada mas ni nada menos que Rodrigo De Paul, quien llegó a la entidad el pasado julio del 2021 tras consagrarse en la Copa América con su selección.

De Paul podría ser transferido en enero (Reuters)

El mediocampista argentino es uno de los que podría tener más salida dentro del mercado de fichajes de enero, sobre todo con un Mundial de por medio a donde llegará como el último campeón de la Copa América.

El ex futbolista del Udinese, sin embargo, no llegó a estar a la altura de las expectativas durante la temporada y media que vistió los colores del cuadro colchonero. De hecho, según el periódico As, dentro del plantel estaría por detrás de sus compañeros con los que pelea el puesto: Koke, Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar.

Es por ese motivo que la dirigencia del Atlético cree que es el momento adecuado para venderlo y poder ingresar dinero a la entidad para hacerle frente a las pérdidas que le producirá la eliminación de Champions League en el balance de fin de temporada.

La derrota frente al Porto golpeó deportiva y económicamente al club (Reuters)

Mucho se especuló sobre las ofertas que recibió, y posteriormente descarto, el propio futbolista en el período de transferencias pasado. En ese momento, el periódico británico Daily Mail informó que Antonio Conte estaba interesado en hacerse con sus servicios para el Tottenham en la Premier League.

A su vez, La Gazetta dello Sport, de Italia, detalló que el jugador podría regresar a la Serie A tras su paso por el Udinese si estudiara las ofertas de la Juventus (cesión) o el Inter de Milán.

La de De Paul no es la única salida que querría concretar el Aleti. Además del argentino también estarían en venta el belga Yannick Carrasco, Mario Hermoso, Thomas Lemar, Samuel Lino y los cedidos: Renan Lodi y Rodrigo Riquelme.

Por otra parte, el equipo capitalino también pondría en cartelera a cuatro de los cinco delanteros que tiene para los tres puestos disponibles. Tras desembolsar 40 millones para fichar a Griezmann, João Félix, Cunha, Morata y Correa podrían ser los otros candidatos a abandonar la institución.





