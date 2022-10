Las impactantes definiciones de Cristiano Ronaldo sobre su regreso al Manchester United: “Esto es un desastre”

Cristiano Ronaldo y su regreso a Manchester United no fue el esperado (REUTERS/Craig Brough)

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no generó el impacto esperado. Tras su salida de la Juventus, el astro de Portugal decidió volver al club en el que se hizo famoso luego de dar sus primeros pasos en el Sporting Lisboa. Pero a pesar de que muchos creían que el luso le iba a devolver a los Diablos Rojos la gloria perdida, el resultado de la primera temporada y lo que va de la presente campaña va en la dirección contraria.

Según indicó el diario británico The Sun, en los próximos días saldrá a la venta un libro que tendrá detalles de cómo el delantero portugués calificó su vuelta a Old Trafford. “Esto es un desastre”, fueron las palabras que utilizó el capitán del seleccionado luso durante una de las ventanas FIFA en la pasada temporada previo a la llegada del nuevo entrenador.

Esa frase es parte de un libro llamado “Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game” (una rivalidad, los dos mejores de la historia y la era que rehizo el juego mundial. Dicha publicación, escrita por los periodistas Joshua Robinson y Jonathan Clegg del Wall Street Journal, se pondrá a la venta el próximo 10 de noviembre.

En el relato sobre el regreso de Cristiano a Manchester, se hará foco en las sensaciones que atravesó el cinco veces ganador del Balón de Oro. La primera que se remarca es que fue infeliz bajo el interinato como DT del alemán Ralf Rangnick, el elegido por la directiva para reemplazar al noruego Ole Gunnar Solskjaer.

Además, el libro marca que Ronaldo se vio frustrado por la falta de inversión por parte de la institución en el centro de entrenamiento que tiene el United en Carrington. También estuvo molesto porque el club no mostró una evolución desde que él se marcó en 2009 cuando fue adquirido por una suma millonaria por el Real Madrid. Por último, la publicación indicará que CR7 quedó impresionado, de manera negativa, porque pocos compañeros compartieron con él un similar nivel de compromiso para mantenerse en plena forma física.

La portada del libro que tendrá detalles de cómo vivió el delantero luso su vuelta al United

Más allá de hacer referencia al pensamiento de Cristiano sobre su vuelta a Manchester, el libro también detalla que a mediados de 2021, una llamada fue clave para que el portugués no vuelva a la ciudad, pero para firmar con el City de Pep Guardiola. El escrito deja saber que el ex compañero del delantero en su primera etapa, Rio Ferdinand, lo convenció para que no fichara por los Ciudadanos con una llamada a las 3 de la madrugada.

Después de perderse el partido ante Chelsea por haber sido suspendido tras el desplante realizado al entrenador Erik ten Hag y la negativa a ingresar desde el banco de suplentes en el partido previo ante Tottenham, CR7 volvió a jugar y anotó un gol en la victoria por 3-0 ante el Sheriff por la fase de grupos de la Europa League.

Hay que recordar que, más allá que el goleador volvió a ser parte del primer equipo tras la sanción que le costó una rebaja de su salario por dos semanas, el futuro de Ronaldo es incierto. En los últimos días, crecieron los rumores que podría dejar Manchester después de su participación en el Mundial de Qatar.

“El destino más probable ahora es Italia. Napoli se interesó en Ronaldo durante el verano y todavía está interesado”, aporta el matutino The Sun con citas a fuentes cercanas al astro del fútbol que sueña con llevar a la selección de Portugal a la cima de la Copa del Mundo. Sumarse al equipo donde juega el argentino Giovani Simeone “es un paso que creen que ayudará en el objetivo de permanecer en la cima de la Serie A y avanzar en la Champions League”, agregó el matutino.

