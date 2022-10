El nuevo foco de conflicto entre Cristiano Ronaldo y Ten Hag

Cristiano Ronaldo no está conforme con los entrenamientos de Ten Hag (REUTERS/Hannah Mckay)

La interna entre Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag en el Manchester United sigue sumando capítulos. En las últimas horas salió a la luz el nuevo foco de conflicto que reina entre el delantero portugués y el director técnico neerlandés.

La historia entre ambos no comenzó de la mejor manera, ya que el ex Real Madrid, Sporting Lisboa y Juventus buscó, sin suerte, una salida de los Diablos Rojos luego de que no lograron clasificar a la Champions League. En su intento de ejercer presión para forzar que aceptan alguna propuesta, CR7 se sumó tarde a la pretemporada e incluso se marchó antes de tiempo en un partido amistoso, lo que generó una grieta con su entrenador, quien lo tiene relegado y dejó de ser la primera opción en ofensiva.

Según informó el periodista del diario británico Times Duncan Castles (el rotativo español Marca añade que tiene un buen vínculo con Jorge Mendes, agente del delantero), Cristiano Ronaldo estaría en desacuerdo con el DT por la manera de llevar adelante los entrenamientos.

El foco del conflicto sería el nuevo estilo de juego que adoptaron los Diablos Rojos desde el desembarco del neerlandés. “Fuentes internas describen a Cristiano Ronaldo a menudo en desacuerdo con él. Hablan de un futbolista que se queja de la calidad y la naturaleza de los entrenamientos”, sostuvo. El oriundo de Madeira, además, piensa que el equipo “estaría mejor jugando de otra manera”.

En el artículo advierten que las quejas de Cristiano no son producto de su suplencia. Por otra parte, el portugués tampoco estaría a gusto con las actitudes del entrenador. “Considera a Ten Hag terco y apegado innecesariamente al estilo que le funcionó en el Ajax”, remarcó.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, dejó de ser la piedra angular del proyecto y principal referencia en ataque del Manchester United, ya que en lo que va de la temporada solamente disputó nueve juegos y sólo en cuatro fue de la partida (tres en la Europa League y uno en el torneo local). Una clara muestra de ello fue lo acontecido en la derrota por 6 a 3 en el clásico ante Manchester City, donde fue suplente y no disputó ni un minuto.

El luso, que por el momento solamente marcó un gol y brindó una asistencia en los nueve partidos en los que participó, pareciera correr desde atrás en la consideración de Ten Hag, ya que apuesta por futbolistas como los ingleses Jadon Sancho y Marcus Rashford o el brasileño Anthony. En la ofensiva, además, aparecen como opción el sueco Anthony Elonga, el francés Anthony Martial y el inglés Maso Greenwood.

Manchester United, que mañana visitará al Everton, aparece en la séptima colocación con 12 unidades, bastante alejado de la cima de la Premier League. En la Europa League, en cambio, aparece en el segundo lugar del Grupo E, a tres de la Real Sociedad y tres por encima del FC Sheriff.

