“Me da risa”: la reacción del Galatasaray en medio del escándalo por el viaje de Mauro Icardi a Argentina

Mauro Icardi viajó a Argentina para intentar reconquistar a Wanda Nara

Pasaron 26 días desde que se oficializó la llegada a préstamo de Mauro Icardi al Galatasaray desde el PSG, y el delantero argentino ya ocupa las primeras planas de los medios turcos por el último episodio que protagonizó al abandonar la ciudad para hacer un viaje fugaz a Argentina.

Recientemente se conoció que el futbolista, que no formó parte de la lista de convocados que enfrentó al Adana Demirspor por lesión, viajó al país para encontrarse con Wanda Nara en un nuevo intento de reconquistarla.

Sobre ésta “fuga”, como lo consideraron en el continente europeo, se pronunció el propio vicepresidente de la entidad y también sobre los rumores que vinculan al jugador con un posible retiro del fútbol profesional.

Icardi fichó a préstamo por el Galatasaray a principios de septiembre

“La afición del Galatasaray espera tu palabra. Se habla mucho de Icardi, hay muchos rumores, incluso se dice que no volverá al Galatasaray”, le preguntó un periodista del medio Beyaz TV al vicepresidente Erden Timur.

“Qué puedo decir, me estoy riendo, no hay nada más que decir”, contestó el directivo y agregó: “el entrenador dijo que había un problema en un músculo que se intensificó en el entrenamiento. El técnico también dijo que no hay nada mental. Nada”.

“Eso es gracioso. Yo tampoco quiero creerlo, pero creo que la gente está tratando de desgastarlo haciendo estas cosas. Mata (mediocampista español recientemente fichado por el club) también se ha ido, ahora tenemos una semana y Mata se irá de nuevo. Como llegaron en el último momento, están recogiendo sus cosas”, explicó Timur haciendo referencia a los viajes de ambos fichajes estrellas.

“El caso de Icardi también fue por cosas familiares. Todo el mundo puede tener problemas de vez en cuando en su familia. Esto no es solo para los futbolistas. Puede pasarle a cualquiera”, sentenció.

Mauro Icardi estará presente en el próximo partido del Galatasaray (@GalatasaraySK)

Después del partido frente al Adana Demirspor, que terminó en empate a cero en el New Adana Stadium, el técnico Okan Buruk ofreció una rueda de prensa en la que habló de la ausencia del argentino.

“Había un problema en el músculo de la espalda. Miramos su situación en el último entrenamiento, pero su dolor seguía. La semana pasada no fue bien. Fue una semana que no le fue bien, no solo en el campo, sino también en su vida privada. No lo incluimos en la plantilla porque el dolor continuaba. Él estará con nosotros en el próximo partido”, aseguró el turco con respecto al encuentro que disputarán el sábado 15 de octubre ante el Kayserispor por la novena fecha del campeonato.

Hasta el momento el Galatasaray ocupa la cuarta posición en la tabla con cinco victorias, dos empates y una derrota. Si bien se ubica en el puesto cuatro, tiene la misma cantidad de puntos (17) que el Istanbul BB, líder del torneo pero con un partido menos.





