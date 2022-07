El mensaje oculto que el presidente del Atlético de Madrid le mandó a Cristiano Ronaldo durante la presentación de Nahuel Molina

Enrique Cerezo le envió un mensaje a Cristiano Ronaldo durante la presentación de Nahuel Molina

El mercado de pases en Europa ingresó a su recta final y uno de los principales nombres es el de Cristiano Ronaldo, quien tiene en mente dejar el Manchester United para cambiar de aire. Tras las negativas de clubes importantes como Chelsea y Bayern Munich, la prensa española ponía al Atlético de Madrid, pese a su pasado en la Casa Blanca, como uno de sus posibles destinos.

Ante esta ola de rumores, fue el propio presidente de la institución el encargado de desterrar cualquier tipo de posibilidad de que el Bicho se ponga bajo las órdenes del entrenador Diego Simeone. Enrique Cerezo le envió un mensaje oculto al luso durante la presentación del argentino Nahuel Molina, flamante incorporación del conjunto de la capital.

“Con esta incorporación, nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. Repito a nuestros amigos periodistas, con esta incorporación nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos”, expresó el directivo en conferencia de prensa.

Este rumor no fue bien recibido por parte de la afición del Atlético de Madrid, quienes durante el primer amistoso de la pretemporada, disputado en El Burgo de Osma contra el Numancia, colgaron una pancarta que rezaba “CR7 not welcome (Cristiano Ronaldo no eres bienvenido)”.

La pancarta de la hinchada del Atlético de Madrid contra Cristiano Ronaldo

El Bicho, al ver la fotografía en las redes sociales, no dudó en contestar el posteo con tres emojis de una cara llorando de la risa. En su vuelta a Old Trafford el luso se despachó con 24 tantos y tres asistencias en 38 presentaciones.

El punta, de 37 años, es un ícono dentro de la historia del Real Madrid. donde tras 9 temporadas quedó en los libros del club al conquistar 16 títulos: dos Copa del Rey, dos Ligas, dos Supercopa de España, cuatro Champions League, tres Supercopa de Europa y tres Mundiales de Clubes. En su estancia en la Casa Blanca llegó a la impactante cifra de 450 goles y 131 asistencias en 438 partidos.

Para recalcar su idea, Cerezo añadió: “El puesto de lateral derecho era el único que no contaba con dos jugadores. Felicito a Andrea Berta, que consigue que la pieza sea ocupada por nuestra primera opción, Nahuel Molina”. El marcador de punta argentino venía de tener una gran temporada en Udinese de Italia y es una fija dentro de las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección. Tras la salida del croata Sime Vrsaljko, el único lateral derecho dentro del plantel del Cholo era el colombiano Santiago Arias.

En esta ventana de transferencias el Atlético Madrid también incorporó al extremo izquierdo brasileño del Gil Vicente Samuel Lino (6.5 millones de euro) y el mediocampista belga Axel Witsel (libre del Borussia Dortmund).

