La emotiva charla técnica de Pep Guardiola que se viralizó en las redes sociales: “Odio cuando no quieren la pelota”

El entrenador del Manchester City reunió a sus jugadores en una conmovedora charla técnica

En vísperas de la final de la Community Shield ante el Liverpool, que se disputará el próximo sábado, en las redes sociales se ha viralizado una conmovedora charla técnica que Pep Guardiola ha mantenido con sus jugadores del Manchester City en la previa de un compromiso en Anfield

Las imágenes reflejan la obsesión que tiene el estratega catalán por la posesión de la pelota. Ante la atenta mirada de las estrellas internacionales como el belga Kevin De Bruyne, el argelino Riyad Mahrez, el alemán Ilkay Gündogan o el inglés John Stones, entre otros, el español sorprendió con un discurso focalizado en la motivación y su idea futbolística.

“Algunos tipos no quieren esto: jugar la pelota. No quieren eso. Ganaremos en Anfield, porque vamos a querer esto. Vamos a ir a Stamford Bridge, porque vamos a querer esto. Kanté va a correr detrás de esto. Once contra once. Ellos son buenos, ustedes lo saben. Ellos son muy buenos. Este es el desafío. Esto es bueno: probarse a ustedes mismos contra ellos ¿Ustedes son buenos? Okey, yo estoy aquí. Ustedes son buenos. Ellos corren mucho, porque ustedes juegan con esto ¡Con esto! Odio cuando no quieren la pelota ¡Lo odio! Entrenamos todos los días para esto. Tienen permiso para cometer un error. Tienen permiso para perder la pelota. Tienen permiso para cualquier cosa. Cuando tienes el permiso, lo aceptas: quiero la pelota”...

Las palabras del experimentado entrenador forman parte de un aprendizaje constante sobre su visión del juego. Para él no hay nada mejor que el deseo de adueñarse del balón. Y así se lo hizo saber a sus jugadores.

El fin de semana comenzará la temporada oficial para los Ciudadanos. En el cruce ante el conjunto de Klopp, los de Guardiola buscarán quedarse con el codiciado trofeo que reúne al campeón de la Premier League y al ganador de la FA Cup.

Los Citizens se adjudicaron la Premier League (octavo título liguero de su historia) luego de disputar 38 encuentros, de los que ganó 29, empató 6 y perdió solo 3. En tanto que el Liverpool levantó la FA Cup después de superar en la final al Chelsea por penales y dejar en el camino al Manchester City (en semifinales con victoria por 3 a 2), Nottingham Forest (cuartos de final por 1 a 0), Norwich City (octavos de final por 2 a 1), Cardiff City (16avos de final por 3 a 1) y Shrewsbury Town (32avos de final por 4 a 1). El próximo habrá un nuevo capítulo en el duelo de ideas de Klopp y Guardiola.

