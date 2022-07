Escándalo con una ex figura de Alemania y verdugo de Argentina: destruyó el garage de su vecino con una motosierra

El ex portero alemán Jens Lehmann. EFE/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Jens Lehmann es un ex arquero alemán muy conocido por los argentinos ya que, en la definición de penales en el Mundial 2006 disputado en su país, contuvo dos tiros (Esteban Cambiasso y Roberto Ayala) que le dieron la clasificación a su selección a las semifinales. A sus 52 años, alejado del mundo del fútbol, volvió a ser noticia por un particular episodio, ya que está acusado de dañar el garage de un vecino y ahora se enfrentaría a un juicio por esta situación.

Según informa el sitio germano Bild, un vecino del ex guardameta lo denunció a la Policía, luego de percatarse además de que Lehman intentó desconectar -sin lograrlo- los cables del sistema de video vigilancia. Después logró romper las vigas del techo con la motosierra.

Dicho medio teutón agrega que el ex futbolista ya habría discutido varias veces con su vecino, cuya casa está al lado. La causa: al construir ese garage le obstaculizaría a Lehman la vista al lago Starnberg. Fueron largas disputas entre ambos hasta que el ex golero tuvo su reacción y cortó las vigas del techo de la propiedad lindante. Lehmann afirma que, aparte de la vista, el garage fue construido en parte de su terreno.

El ex arquero en su casa (@jenslehmannofficial)

Al no poder cortar las cámaras de vigilancia, todo quedó registrado y por ello el vecino de Lehmann lo denunció por “daños materiales y coacción”. Luego, la Policía fue llamada a la propiedad de Lehmann, y ahora los investigadores tratan de demostrar si el ex arquero también fue el responsable de otros tres casos de vandalismo con daños estimados en 10 mil euros (10.200 dólares).

Lehmann compró su propiedad en 2007 por 5,1 millones de dólares mientras era jugador del Arsenal. El ex internacional con Alemania se enfrentaría a un juicio por este episodio. Todo dependerá de la investigación policial y los elementos de prueba que aporte el denunciante. En principio, el panorama sería complicado para el ex guardameta.

Lehmann y el papel con las indicaciones de cómo pateaban los jugadores argentinos en la definición por penales en el Mundial 2006 (@jenslehmannofficial)

Cabe recordar que fue echado como directivo del Hertha de Berlín por un mensaje racista por WhatsApp en el que puso en duda la capacidad de su ex compañero, Dennis Aogo, como comentarista en Sky Sports: ““¿Dennis está ahí para cubrir su cuota de negros?”. Lehmann le quiso pedir disculpas, pero Aogo se negó. “Wow, ¿en serio, Jens Lehmann? ¡Ese mensaje no era probablemente para mí!”, escribió el ex futbolista del Hannover 96 en su cuenta de Instagram.

Lehman jugó 23 temporadas de forma profesional y vistió los buzos del Shalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Stuttgart y el Arsenal, donde luego de su retiro fue entrenador de arqueros. También ofició de manager en el Augsburg. Representó a su selección por una década tras su debut en 1998. Como titular su labor más recordada fue en el Mundial como local, en el que Alemania llegó a las semifinales tras dejar en el camino a la Argentina en la mencionada definición en la que tuvo una ayuda memoria en un papel que le indicó cómo pateaban sus rivales. Aunque luego los germanos perdieron con Italia (2-0), que terminó coronándose campeón.

