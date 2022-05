“El club tiene que tomar decisiones”: la dura advertencia de una figura del PSG

Gianluigi Donnarumma se refirió a su disputa por un lugar con Keylor Navas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Pese a las rutilantes contrataciones, la temporada del Paris Saint Germain estuvo lejos de cumplir las expectativas que había creado. Con la Ligue 1 como gran aliciente, los dirigidos por Mauricio Pochettino fueron eliminados de la Champions League a manos del Real Madrid en octavos de final y también quedaron fuera de competencia en la Copa de Francia y perdieron la final del Trofeo de Campeones.

Las próximas semanas serán clave con respecto al futuro de la institución, ya que se definiría lo que sucedería con el director técnico argentino y Kylian Mbappé, la gran figura del equipo que se encuentra en la órbita del Real Madrid. Otro tema importante será saber quién será el guardián del arco, algo que dejó en claro Gianluigi Donnarumma, portero italiano que llegó como estrella a la capital francesa y que debió competir mano a mano por un lugar con el costarricense Keylor Navas.

“Tengo una excelente relación con Keylor, somos dos buenos muchachos, entendimos la situación... Fue difícil para los dos, pero digamos que lo hicimos bien, con todo el grupo y especialmente entre nosotros. Pero creo que no debería haber una alternancia el año que viene, el club tiene que tomar decisiones”, soltó sin rodeos en diálogo con AFP el ex Milan de Italia.

Donnarumma y Navas, durante una práctica en el PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

Pese a sus palabras, el portero de la Nazionale dejó en claro que su idea es seguir en el club, donde a inicios de temporada firmó un contrato hasta mediados de 2026. En esa ventana de transferencia también llegaron el marroquí Achraf Hakimi, el portugués Nuno Mendes, el argentino Lionel Messi, el neerlandés Georginio Wijnaldum y el español Sergio Ramos.

En lo que va de la temporada, Donnarumma fue de la partida en 23 oportunidades, en las que recibió 23 goles y mantuvo la valla invicta en 8 duelos. Navas, por su parte, disputó 25 encuentros, en los que recibió 24 tantos y terminó con el arco en cero en 9 juegos.

Durante la entrevista también fue consultado por su error ante el Real Madrid: “El gol no debería haber sido válido, pero hubiésemos tenido que controlar mejor la situación. Quedamos muy decepcionados, como todos los aficionados, pero hay que mirar hacia adelante. Deseamos volver a jugar la Liga de Campeones para tratar de ganarla”. Y luego, remarcó: “No me siento culpable, en absoluto. Sabemos qué pasó y no me siento culpable de nada. Pero lo pasado, pasado está y no se puede volver atrás”.

“Eso fue duro, muy duro (suspiros) Los días siguientes fueron muy duros, pero como acabo de decir no se puede volver atrás. Hicimos una Eurocopa que pasará a la historia, hicimos algo increíble (lograr el título), pero Italia debe ir al Mundial y lamentablemente no lo logramos”, esbozó sobre el inesperado revés que sufrió la selección de Italia al quedar fuera de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Para concluir, dio a conocer el puntaje de su primer año en PSG: “No ha sido una temporada fácil... digamos un 7 (sobre 10). Sé que puedo dar más, no he jugado tantos partidos, la mitad solo, no ha sido fácil. En las condiciones que he vivido no he podido dar el máximo, pero estoy convencido que puedo dar mucho más para este equipo y este club”.

