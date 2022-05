“Se tiró en tres cuotas”: lapidaria crítica de Pablo Migliore a Franco Armani por el primer gol de Tigre ante River Plate

Siguen las repercusiones por la sorpresiva eliminación de River Plate ante Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Esta vez, quien fue víctima de una feroz crítica fue Franco Armani, de buen partido y clave con un par de tapadas que le permitió a su equipo mantenerse en partido en el estadio Monumental.

Pablo Migliore, ex arquero y fanático de Boca Juniors, le apuntó al guardameta millonario sobre todo en el primer gol de Tigre. El mismo fue a los 4 minutos del primer tiempo, tras una jugada que nació de un lateral y terminó con el cabezazo casi de espaldas y en la puerta del área del ex delantero xeneize, Mateo Retegui.

“Armani se tiró en tres cuotas en el gol de Tigre”, disparó el Loco, en diálogo con TyC Sports. “Tuvo un error posicional. El cabeceador ni mira a donde cabecea. Hay un momento de tu carrera en el que tenés que saber dónde estar parado. Es un error posicional del arquero, se lo marcó solito. Armani estaba mal perfilado en ese gol, estaba mirando para adelante, si estaba en diagonal la atajaba”, precisó el ex arquero de San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros.

Y agregó: “Estos dos o tres pasitos para atrás te dicen que está mal parado. Si vos no vas a salir en el centro, das dos pasitos para atrás y chau, listo... Nos vemos”.

Al margen de esta crítica, Migliore ironizó que Armani “está siempre bien parado y tiene la confianza del técnico que lo banca, aunque se le caiga el travesaño en la cabeza no sale nunca”. Los números finales del arquero de River Plate en la presente Copa de la Liga fueron 13 goles recibidos en 14 encuentros. Además, en cuatro juegos terminó con la valla invicta y atajó dos penales.

En otro orden, Pablo Migliore también se refirió al presente de Boca Juniors, que cambió la cara tras una crisis interna y lleva cuatro triunfos en fila, sin recibir goles. En este punto, el Loco destacó el accionar de Juan Román Riquelme, quien decidió charlar con el plantel y el cuerpo técnico para llevarles tranquilidad, luego del empate como local ante Godoy Cruz, que dejó al DT Sebastián Battaglia en la cuerda floja. “Después de la charla con el plantel cambió todo”.

En tanto, el Chapu Braña, ex futbolista y también panelista de TyC Sports, cuestionó la postura de los dirigentes de influir en el plante al sostener que “todo el mérito es de los jugadores y el cuerpo técnico; los dirigentes ya no juegan más”. Sin embargo, Migliore no lo entendió así y manifestó: “Hay chicos que necesitan que bajen y le digan ‘quedate tranquilo que todo va a estar bien’, porque son muy débiles de cabeza”.

