Otro capítulo de la novela del mercado: del viaje sorpresa de Mbappé a Madrid a la cláusula que trabaría su pase al Real

La Ligue 1 todavía no llegó a su fin y la incertidumbre de cuál será el próximo equipo de Kylian Mbappé lentamente va tomando cada vez más relevancia. El París Saint Germain debe completar su participación en el certamen doméstico con dos encuentros: frente al Montpellier el próximo sábado 14 de mayo y cerrar recibiendo al Metz el 21 del mismo mes. Sin embargo, este lunes la estrella francesa apareció en Madrid junto a Achraf Hakimi y los rumores de un cambio de camiseta se volvieron a acrecentar.

Según informó la Cadena Cope, Mbappé tenía una reserva para un importante restaurante de la capital española para las 14 horas. Con una hora y 45 minutos de retraso, Kylian apareció en el local en un auto negro acompañado por cuatro personas: el lateral marroquí, el hermano y dos individuos más que no fueron identificados. Con descanso hasta el miércoles, los futbolistas del conjunto francés disfrutaron la jornada en España y automáticamente se dispararon las versiones de una reunión con los emisarios del Real Madrid.

Con fecha de finalización de contrato el próximo 30 de junio, la Tortuga sigue analizando las ofertas que llegan a su escritorio. Por el lado del PSG, Le Parisien informó hace varios días que, según sus fuentes, el acuerdo entre el elenco francés y el atacante está cerca de cerrarse además de filtrar los 3 puntos de la “revolución” que exigió la estrella para permanecer en la institución.

Achraf Hakimi es el futbolista más cercano a Kylian Mbappé (Foto: Reuters)

El problema fue que poco tiempo más tarde de la noticia Fayza Lamary, madre del jugador, desmintió la información en diario Marca. “Es completamente falso que Kylian haya renovado. El Madrid sigue siendo la primera opción”, dijo, según publicó el portal. Casi al mismo tiempo, se expresó en las redes sociales. “Las pláticas sobre el futuro de Kylian continúan”, añadió.

Mientras tanto, del otro lado de la vereda apareció una traba en la rueda de las negociaciones con el Real Madrid que disgustó a Mbappé. El cuadro español le habría exigido al futbolista francés el 50% de los derechos de comerciales de su imagen para seguir adelante. No es la primera vez que el delantero se planta de esta manera: en la fecha FIFA de marzo, no apareció en los eventos de sponsors de la selección de su país al no estar de acuerdo con algunas de las marcas involucradas.

Kylian demostró que no tendrá el sí fácil para ninguno de los dos lados en la próxima ventana de transferencias. Lo cierto es que en los últimos días, la ventaja parece haberla tomado el París Saint Germain con algunas decisiones que ejecutará el presidente Nasser Al-Khelaïfi. Dentro del borrador aparecen cambios que “podrían ser significativos” por su “magnitud” aclararon los periodistas Sebastián Nieto y Benoit Lallement. El foco está puesto sobre cuatro pilares: futbolistas que se ficharán, las estrellas que dejarán el club, el entrenador que estará al mando del plantel y el director deportivo, cargo que ocupa el brasileño Leonardo desde hace varios años.

