Schweinsteiger dio detalles de su mala experiencia con Mourinho como DT

Bastian Schweinsteiger brindó detalles sobre su relación con José Mourinho en Manchester United (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

Bastian Schweinsteiger marcó una época en Bayern Munich y se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del planeta. Tras 13 temporadas y 21 títulos (se destacan una Champions League y un Mundial de Clubes), el futbolista alemán decidió cambiar de aires y desembarcar en la Premier League para defender la camiseta del Manchester United.

Sin embargo, su paso por Old Trafford no fue el esperado y vivió una mala experiencia con el entrenador José Mourinho. Pese a todos sus pergaminos, el estratega portugués decidió marginarlo del primer equipo de los Diablos Rojos.

“Fue todo muy extraño. El día de mi cumpleaños llegué al vestuario para prepararme para el entrenamiento y alguien me dijo que no podía vestirme ahí, que tenía que salir a entrenar con el filial. Estaba muy dolido. Luego hablé con José Mourinho y me dio una explicación rara, relacionada con la lesión que había tenido. Tenía bastante ilusión por jugar con él, sobre todo porque ya había intentado ficharme cuando entrenaba al Inter y al Real Madrid”, admitió el campeón del mundo en Brasil 2014.

Con el tiempo, José Mourinho le pidió disculpas a Bastian Schweinsteiger

En diálogo con un podcast oficial del United, el mediocampista añadió: “Le tenía mucho respeto, pero no entendía esa situación y por qué me prohibieron trabajar con el equipo. Tiempo después, Mourinho vino a verme, se disculpó y admitió que estaba equivocado. Fue una buena actitud de su parte, pero para entonces ya había perdido las ganas de estar en el Manchester United, ya no estaba al 100% en el club”.

Tras utilizarlo solamente 134 minutos, Schweinsteiger aceptó la oferta del Chicago Fire de la Major League Soccer de los Estados Unidos. “Lo echaré de menos, porque es un buen chico, un gran profesional y una buena influencia en los entrenamientos. No pude detenerlo, aún sabiendo que hasta el final de temporada tendremos muchos partidos y probablemente lo hubiéramos necesitado”, explicó en su momento el luso. Mourinho, además, afirmó públicamente que se equivocó en el trato con el volante: “Tuve que dejarlo ir y ahora le deseo lo mejor en Chicago”. En el conjunto inglés disputó un total de 35 partidos (inició siendo una pieza importante para Louis Van Gaal), donde marcó dos goles y brindó tres asistencias.

Luego de tres años en la MLS, Schweinsteiger decidió retirarse de la actividad profesional en 2019. En su travesía por Norteamérica disputó 92 juegos, con 8 tantos y 11 habilitaciones.

SEGUIR LEYENDO: