Fue despedida de su club y recaudó más de medio millón de dólares por ofrecer contenido erótico en Onlyfans: “Me ha cambiado la vida”

La joven de 22 años fue despedida del club por compartir polémicos videos en Snapchat

A principios de enero del 2021 el rostro de la futbolista Madelene Wright acaparó la atención de diversos medios de Europa después de que se conociera que había sido despedida de su club, el Charlton inglés, por publicar videos polémicos en sus redes sociales.

Un tiempo después y tras un período sin poder conseguir un equipo que requiera sus servicios, la joven de 22 años decidió paralelamente abrir una cuenta en la famosa plataforma digital Only Fans, un sitio en donde los usuarios pueden subir contenido para adultos a cambio de una membresía.

Un año más tarde en diálogo con The Sun, la atleta aseguró que su vida ha cambiado radicalmente: “En el primer año gané medio millón de libras (670 mil dólares). No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo”.

Tras ser despedida, Wright decidió abrirse una cuenta en la plataforma digital Only Fans

Su camino por el mundo de las redes sociales se volvió conocido mientras formaba parte del Charlton Athletic W.F.C, conjunto que milita en la la FA Women’ Championship (Segunda División de Inglaterra). En ese momento, además de entrenar y jugar, la joven compartía polémicos videos en su cuenta de Snapchat en los que se podía observar con claridad a la deportista conduciendo mientras bebía champagne, entre otros.

“Como club estamos decepcionados con este comportamiento, que no representa los estándares que mantiene la institución”, informaba la entidad a través de un comunicado en el que también dejaba en claro que había sido desvinculada.

Tras un mes, y sin encontrar un equipo Wright decidió crear un perfil en la plataforma OnlyFans para generar una fuente extra de ingresos al cobrar 36 dólares al mes por cada suscriptor que deseara ver su contenido. Este servicio por suscripción permite a los usuarios compartir contenido exclusivo (generalmente, de corte sexual) con todos aquellos que estén dispuestos a pagar una cuota de membresía.

“Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada por haberme mostrado de esa manera (en los videos también se mostró inhalando globos de fiesta) Pero lo que sucedió me abrió muchas puertas”, reconoció a The Sun.

La joven recaudó más de medio millón de dólares en un año

“Cuando sopesas los pros y los contras, y después de hacerlo durante un año completo, sé que tomé la decisión correcta. Era y sigue siendo una preocupación para mí porque no quiero que la gente tenga ese tipo de percepción sobre mí”, explicó sobre su incursión en la plataforma de pago, y agregó: “En el primer año gané medio millón de libras. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo, he podido viajar por el mundo y he disfrutado de muchas cosas lujosas”.

“Muchas marcas comenzaron a ponerse en contacto conmigo, de ropa, de bikinis… Era casi como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. También hubo mucho odio en redes, no fue agradable. Soy una persona fuerte y tiendo a no dejar que las cosas me molesten, pero admito que me afectó”, se lamentó la británica.

En lo que respecta a las redes sociales, cabe destacar que mientras era jugadora del Charlton la joven alcanzaba los 60 mil seguidores. Ahora, un año después, sus fans son más de 287 mil.

(@madelene_wright)

SEGUIR LEYENDO