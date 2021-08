El posteo de la hermana de Cristiano Ronaldo que despertó la ira de los fanáticos de la Juventus

Katia Aveiro publicó una imagen de su hermano en las redes sociales

Cristiano Ronaldo comenzará una nueva etapa en su carrera deportiva. Después de ponerle punto final a su etapa como futbolista de la Juventus, el astro portugués volverá a vestir los colores del Manchester United después de 12 años y un sin fin de títulos y logros personales en el medio.

Ésta también será una nueva aventura para su familia que tras migrar a Turín, ahora les tocará asentarse en la ciudad inglesa. Entre ellos, la que se mostró feliz por su regreso fue su hermana Katia Aveiro, que despertó las críticas que los fanáticos de la Vecchia Signora con uno de sus últimos posteos de Instagram.

“Él regresó”, se podía leer en la imagen que publicó en sus rede sociales en la que aparece el cinco veces ganador del Balón de Oro sentado en un trono con la corona y un tridente, haciendo alusión a los Diablos Rojos, apodo con el que se conoce a la entidad británica.

“Bienvenido a casa mi amor, bienvenido al lugar que te mereces. Qué felicidad, qué orgullo. Gracias por ser este gran hombre”, escribió junto a la foto en cuestión. Unas palabras que rápidamente se convirtieron en objetos de críticas para algunos fanáticos furiosos de la Juventus al punto que la portuguesa decidió bloquear los comentarios de ese posteo.

Antes de hacerlo, sobresalieron mensajes de algunos usuarios como: “El lugar que se merece ... Esperamos que vaya a jugar la Europa League este maldito” o “Lo siento, pero se comportó mal con el club y la afición. Si quería irse, tenía que hacerlo antes y no en los últimos días del mercado de fichajes”.

Lo cierto es que en la previa al duelo con el Empoli, en el que la Juventus cayó por 1-0 en lo que fue el primer partido sin él, el entrenador Massimiliano Allegri habló sobre el tema: “El sábado que estuvo en el banquillo contra el Udinese me dijo que se quedaría. Luego con el mercado de fichajes, la situación ha cambiado y hay que aceptarlo. En la Juve los jugadores que quieran deben ser los que se queden”.

“Ayer (viernes) Cristiano me dijo que no tiene intención de seguir en la Juventus. Es por eso que no será convocado mañana y no entrenó ayer”.

Los fanáticos del United se pronunciaron durante el último partido de su equipo en el que vencieron al Wolves por 1-0 (Reuters)

A pesar del poco tiempo con el que contaba el conjunto italiano para buscar un reemplazante, todo parece indicar que logrará cerrar un acuerdo con el joven delantero Moise Kean después de que el cuadro de Turín acordara con el Everton un préstamo por dos años con obligación de compra en 2023. De esta forma, el punta de 21 años tendrá revancha en el equipo en el que jugó hasta 2019, pero que nunca pudo afianzarse.

Su nuevo técnico Ole Gunnar Solskjaer, por su parte, se rindió ante él: “Cristiano fue una leyenda en este club. Es el mejor jugador de todos los tiempos, si me preguntas por mi opinión”.

CR7 jugó en los Red Devils durante seis temporadas, entre 2003 y 2009. Fue bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, con quien ganó su primera Champions League en 2008, título que le llevó a conseguir su primer Balón de Oro ese mismo año.





