El cruce entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp por la fortuna que gasta el Manchester City en fichajes

Jürgen Klopp dejó entrever que hay clubes que incumplen con el Fair Play Financiero (Reuters)

La Premier League comenzó este fin de semana y ya se han visto cruces apasionantes dentro y fuera del terreno de juego. Uno de ellos, sin duda ha sido el choque de declaraciones entre Jürgen Klopp y Pep Guardiola, quienes tienen miradas opuestas sobre cómo debe ser la política de gasto en cada club. Después de un mercado de pases agitado, ambos técnicos compartieron sus pensamientos.

Después de que el Liverpool goleara 3-0 al Norwich City el sábado, el alemán fue consultado sobre cómo analizaba que el Manchester City haya comprado a Jack Grealish por USD 139 millones, cifra récord en la liga inglesa, y que además estuviese ofertando un monto aún mayor para quedarse con el goleador del Tottenham, Harry Kane. “No sé cómo PSG, Chelsea, United y City pueden comprar tanto...Nosotros no podemos compararnos con el resto de clubes. Obviamente ellos no tienen límites, nosotros, sí. A pesar de tener límites estos dos últimos años, hemos sido exitosos así que habrá que continuar de esta forma. Nosotros solamente podemos gastar en base a lo que ingresamos, siempre lo hemos hecho así”, sostuvo.

Este domingo, el cuadro celeste cayó 1 a 0 ante el Tottenham en su debut y en la conferencia de prensa a Guardiola se le pidió su opinión por las declaraciones de Klopp. Lejos de calmar las aguas, disparó: “Algunos propietarios quieren beneficiarse, nuestros propietarios no quieren ningún beneficio. Entonces los otros no invierten en el equipo, mientras que nosotros invertimos lo que hacemos“.

En este sentido, el entrenador español aseguró que hay quienes se molestan porque hace algunos años eran el Liverpool y Manchester el Manchester United quienes competían por los títulos pero ahora hay otros: “Antes solo había uno o dos clubes. Ahora está el Chelsea con Abramovich y nuestro club, con Sheikh Mansour. Ellos quieren comprar fútbol. ¿Cuál es el problema? Tenemos límites para el Fair Play Financiero y si no están de acuerdo (con los millones que invierten) pueden ir a la corte y hacer una denuncia”.

El Manchester City cerró una contratación récord con Jack Grealish (Reuters)

En este sentido, Guardiola insistió en que las cuentas del City son claras: “Compramos Jack Grealish porque vendimos por 60 millones de libras, así que al final hemos gastado 40 millones de libras. Seguimos absolutamente las reglas. En nuestro club, los propietarios no quieren perder dinero, por supuesto, pero quieren gastar, así que podemos hacerlo. Hace años, cuando el Manchester United ganó muchos títulos, era porque gastaban más dinero que otros clubes. ¿Lo recuerdas? En ese momento el Manchester City no podía hacerlo porque no teníamos los dueños que tenemos ahora”.

Con la contratación de Grealish el Manchester City ha superado la barrera de los mil millones de euros destinados a fichajes de futbolistas desde la llegada del ex técnico del Barcelona y del Bayern Múnich. Desde 2016 ya lleva invertidos 1.032 millones de euros (USD 1.217 millones) en compras, lo que lo convierte en el club que más ha gastado en los últimos tiempos. Sin embargo, aún no ha podido ganar la Champions League.

Por otra parte, Guardiola recordó que para conquistar Europa, el Liverpool también tuvo que acudir a su abultada billetera: “Se puede ganar con la inversión. El Liverpool pudo salir al mercado para gastar en dos jugadores increíbles (Virgil van Dijk y Alisson) y ganaron la Champions League y la Premier League. Si no quieren gastar más es quizás porque creen que no lo necesitan o porque los dueños no lo quieren. No sé. No estoy ahí”.

