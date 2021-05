Sauna, mujeres y USD 30.000: un ex árbitro recordó el extravagante intento de soborno que vivió en la Champions League

El ex árbitro Lopez Nieto cuenta un soborno en Kiev

Hubo un tiempo donde el fútbol ya movía grandes cantidades de dinero pero el arbitraje no era una práctica con el nivel de profesionalización que tiene en la actualidad, por lo que existen muchas historias relacionadas al arreglo de partidos que parecen inverosímiles. Una muy famosa es la que vivió el español Antonio Jesús López Nieto en un viaje a Kiev para dirigir un partido de la UEFA Champions League.

Este jueves 6 de mayo se estrena un nuevo capítulo de ‘Los Otros de Movistar’ en #Vamos, donde López Nieto contará algunos detalles de aquella vez que intentaron sobornarlo en la previa del Dynamo de Kiev-Panathinaikos que se jugó el 13 de septiembre de 1995.

“‘Oye, que vamos a ir a la ciudad a que veas unos regalos, es bueno que te des una sauna’. Yo dije ‘no, mira, antes de un partido no quiero, no es bueno para la musculación. El sauna que me ofrecían era otro, claro”, dice el ex colegiado español en su relato.

López Nieto luego cuenta que le habían regalado un abrigo de visón y que los llevaron a cenar: “Vamos a comer con estos señores. Íbamos en dos Mercedes por el bosque, nos llevaron a una especie de villa. ‘Esta es la sede del Dynamo de Kiev’, dijeron sonriendo. No había ni un banderín. Y de pronto unas chicas ahí corriendo en situación muy provocativa.”

El Dynamo Kiev es uno de los clubes más poderosos de Ucrania (Foto: REUTERS)

Una vez dentro de una sala, una persona vinculada al club le acerca un papel que decía unas pocas palabras pero era muy claro. “‘Antonio, victoria Dynamo, 30.000 dólares’, decía en español. Me dio ganas de darle un mamporrazo al tío. Le dije ‘nos vamos’”, concluyó el ex árbitro en el adelanto del programa.

Después de aquel partido correspondiente a la Fecha 1 del Grupo A, que terminó con victoria del Dynamo por 1-0, Antonio Jesús López Nieto denunció el intento de soborno ante la UEFA y el organismo decidió excluir al equipo ucranio de la competición. Dos altos directivos del club fueron inhabilitados de por vida a nivel nacional e internacional.

López Nieto, que era en aquella época propietario en Málaga de una empresa de automóviles de alquiler, denunció el caso junto con los dos jueces de línea, Chirino Rivera y Giráldez Carrasco, y el cuarto árbitro, José Luis Prados García.

