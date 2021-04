Profunda renovación en el Bayern Múnich tras la eliminación en Champions League: Hansi Flick dejará su cargo y ya tendría nuevo destino

Hansi Flick anunció su salida del Bayern Múnich después del duelo ante VfL Wolfburg por la Fecha 29 de la Bundesliga (Foto: REUTERS)

A cuatro días de la derrota ante el Paris Saint Germain en los cuartos de final de la Champions League y luego de sumar otra victoria que lo afianza en la cima de la Bundesliga, el Bayern Múnich se queda sin entrenador: Hansi Flick anunció este sábado que no continuará en su cargo al final de la presente temporada y todo indica que se convertirá en el próximo DT de la selección de Alemania.

“Le he comunicado al club que quiero dejar el puesto a final de la temporada”, afirmó el técnico, de 56 años, en declaraciones a la televisión regional NDR y a la cadena Sky Sports tras la victoria de su equipo sobre el VfL Wolfsburg por 3-2 en la Fecha 29 del campeonato alemán.

El contrato de Flick con el Bayern expiraba en junio de 2023 pero el estratega decidió que dejará su puesto vacante al finalizar una campaña en la que solo le queda pelear por la Bundesliga, donde está líder con 68 puntos, a siete unidades del RB Leipzig. Se despidió esta semana de la Champions ante el PSG y fue eliminado de la Copa Alemana en enero a manos del modesto Holstein Kiel.

Hansi Flick ganó seis títulos en 18 meses con el Bayern Múnich y todavía pelea por ser campeón en la actual Bundesliga (Foto: REUTERS)

Su ciclo comenzó un interinato a fines de 2019 por el despido del croata Niko Kovac pero rápidamente hizo del Bayern Múnich un equipo temible y meses más tarde fue contratado de forma permanente. El curso pasado, el club muniqués logró alzar todos los trofeos posibles: Bundesliga, Copa Alemana, Champions League, Supercopa alemana y europea, y el Mundial de Clubes. Pese a esto, Hansi Flick ya ha decretado su adiós.

“Esta es mi decisión, que he tomado tras una reflexión madura. Los motivos los he explicado de manera interna y esto permanecerá internamente”, puntualizó el DT, cuyo supuesto conflicto con el director deportivo Hasan Salimahidzic ha sido muy comentado por la prensa.

A este roce con la directiva se le suma que se convirtió en uno de los mejores candidatos para suceder a Joachim Löw, quien dejará su cargo tras la próxima Eurocopa. Justamente Hansi Flick fue ayudante de Löw en Die Mannschaft cuando fueron campeones del mundo en 2014, por lo que conoce a la perfección el trabajo en el combinado nacional germano.

Hansi Flick se perfila como el reemplazante ideal para Joachim Löw en la selección alemana (Foto: EFE)

Al ser consultado sobre su posible futuro como nuevo seleccionador alemán a partir del mes de julio, Flick aseguró que no hay nada decidido pero tampoco descartó la chance.

“Mi futuro no está todavía claro, no ha habido conversaciones con Oliver Bierhoff (director de la Federación Alemana de Fútbol). El equipo nacional es una posibilidad que cualquier entrenador debería tener en consideración, pero primero debo digerir todo esto. Las últimas semanas no han sido fáciles”, explicó el entrenador saliente del Bayern Múnich.

SEGUIR LEYENDO: