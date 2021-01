El Milan fichó otro experimentado goleador para acompañar a Ibrahimovic: “Seremos dos para meter miedo a los rivales”

Mario Mandzukic fichó por el AC Milan como jugador libre hasta el final de la temporada (Foto: AC MILAN)

En medio de su liderazgo en la Seria A y con ilusión intacta de volver a alzar un Scudetto, el AC Milán sacudió el mercado de invierno europeo con un fichaje que apunta a reforzar su ataque: el club rossonero oficializó este martes la llegada del delantero croata Mario Mandzukic, de 34 años, que será un complemento de lujo para Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic firmó un contrato con el Milan hasta final de temporada con una opción para la próxima. El El subcampeón del mundo con Croacia en el Mundial 2018 llega como jugador libre tras haber jugado el 2020 en el club catarí Al-Duhail y vuelve al Calcio Italiano un año después de salir de la Juventus.

Su paso por la Vecchia Signora, donde en cinco temporadas jugó 162 partidos y marcó 44 goles, lo convierten en un futbolista que conoce muy bien la atmósfera del fútbol de Italia, y en un refuerzo importante para un AC Milán con poco recambio y jugadores muy jóvenes.

“Estoy contento, es un arma más. El club has vuelto a ser ambicioso, y la llegada de Mandzukic va en esta dirección”, afirmó el entrenador Stefano Pioli tras la victoria en Cagliari (2-0), que permitió a su equipo conservar su ventaja de tres puntos sobre el Inter en la tabla de posiciones.

Zlatan Ibrahimovic es la gran figura del AC Milan esta temporada (Foto: REUTERS)

Quien también se mostró entusiasmado con su llegada fue Zlatan Ibrahimovic. El delantero sueco de 39 años, figura del AC Milán esta temporada con 13 goles en la misma cantidad de partidos en todas las competiciones -12 tantos en ocho juegos de liga italiana–, ve a su nuevo compañero como otra amenaza más para los rivales.

“¿Mandzukic? Me gusta, ahora seremos dos para meter miedo a los rivales”, dijo Ibra, quien al ser consultado sobre si cree que pueden ser campeones, no dudó en exponer su confianza en sí mismo: “Creo en mí, en Zlatan. La renovación depende de Maldini. Estoy muy contento, la vuelta al Milan me ha cambiado mucho.”

Mandzukic lucirá el dorsal 9 en su nuevo club, que lidera la Serie A a punto de cerrar la primera vuelta del campeonato. Su aporte puede ser muy importante para sostenerse en lo más alto del campeonato, ya que es un jugador que ha jugado en otros clubes de élite como el Bayern Múnich o Atlético Madrid.

