Primeras conclusiones del nuevo Barcelona: los 7 jugadores “señalados” por Ronald Koeman

A poco del inicio de la nueva temporada y tras el cierre del mercado de pases en el fútbol europeo, la actividad a nivel clubes se interrumpió por la pausa internacional. Eso permitió a varios entrenadores a sacar sus primeras conclusiones, como Ronald Koeman en el FC Barcelona. El DT holandés ya ha demostrado tras los primeros partidos oficiales cuáles son los jugadores más importantes para su proyecto y quienes corren desde atrás para ganarse su confianza.

Después del empate frente al Sevilla (1-1), que se sumó a los triunfos ante Villarreal (4-0) y Celta de Vigo (3-0) en LaLiga, Koeman ha dejado al descubierto que actualmente tiene una base 17 jugadores que sostienen su estructura, siendo Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Neto, Sergi Roberto y Lionel Messi los jugadores que completaron todos los minutos.

Pero en la otra cara de la moneda están los relegados. Según el diario AS, son siete: Umtiti, Júnior Firpo, Matheus, Aleñá, Riqui Puig, Dembélé y Braithwaite. Cada uno por diferentes motivos, pero todos deberán esforzarse para ganarse un lugar en el equipo.

El caso más resonante, sin dudas, es el del francés Ousmane Dembélé, quien solamente ha jugado 20 minutos. El atacante galo que llegó desde el Borussia Dortmund a cambio de 130 millones de euros en 2017, es ahora el séptimo u octavo delantero del equipo que dirige el estratega holandés. Dembélé no se quiere ir del club pero si no tiene demasiado rodaje podría evaluarlo en enero. Hoy por delante tiene a Trincao, Messi, Griezmann, Ansu Fati, Coutinho, Pedri.

Otros de los antiguos fichajes relegados son Samuel Umtiti y Martin Braithwaite, quienes estás con problemas físicos y no han tenido minutos hasta ahora. Aunque en plenitud, es probable que tampoco hubieran jugado. También está el caso del dominicano Júnior Firpo, quien pese a que se ha demostrado mucha disciplina no entró en los planes de Koeman, porque Jordi Alba jugó los tres partidos seguidos y cuando fue reemplazado fue por Sergiño Dest.

Por otra parte, juveniles como Carles Aleñá y Riqui Puig todavía no han debutado pero la información de AS apunta que “Koeman les había avisado de que tendrían pocos minutos”. Lo mismo pasa con uno que ha llegado recientemente: el brasileño Matheus. El Barça pagó 7 millones de euros por este joven había jugado solamente 11 partidos en Palmeiras pero, pese a ser parte del primer equipo, no fue presentado ni participó en los amistosos.

