“Phil Foden se fue muy feliz de mi habitación”: una de la modelos islandesas reveló más detalles del escándalo de Inglaterra

Mason Greenwood y Phil Foden son los jugadores implicados en el escándalo de la selección de Inglaterra (Reuters)

Pese a quedar invicto en sus dos primeros partidos de la UEFA Nations League, las últimas dos jornadas no fueron positivas para la selección de Inglaterra. Porque más allá de algunas falencias en el juego que podrán pulirse con el correr de los partidos, hubo un episodio extradeportivo que empañó por completo lo hecho en el campo de juego ante Islandia y Dinamarca.

Y ya han pasado cuatro días desde que se conoció que dos jóvenes modelos pasaron la noche junto a Phil Foden y Mason Greenwood, perlas del Manchester City y United, pero cada vez brotan más detalles de lo sucedido en esa velada.

Lara Clausen, de 19 años, quien ya comentó algunos detalles en la prensa local ahora dialogó en exclusiva con el MailOnline y reveló el paso a paso de su encuentro con Foden, de 20 años, desde que se encontraron en el hotel hasta que el personal de seguridad de la selección inglesa irrumpió en su habitación a las 6 AM en busca del joven jugador. Ella reconoció que se acostó con el mediocampista del Manchester City solo unas horas después de que hiciera su debut con los Tres Leones, sin saber que tenía novia y un hijo pequeño.

Lara, que es modelo y maquilladora, y que vive con sus padres en la ciudad de Keflavik, dijo que dejó a a su prima Nadia en el hotel en la medianoche del domingo. Pero mientras volvía a casa, ella la llamó y le dijo que había llegado “un jugador llamado Phil” y le preguntó si tenía un amiga. “Le pregunté por teléfono quién era este tipo y se ofendió porque no lo conocía. Pedí su nombre y miré sus fotos en Instagram para ver cómo se veía. Luego acepté volver al hotel”, comentó Lara.

Una vez que llegó al hotel, se reunieron en una de las dos habitaciones que habían reservado en el tercer piso del hotel –los jugadores ingleses estaban en el séptimo– y allí estaban Foden y Grenwood: “Dejé mis cosas en mi habitación y fui a la habitación de Nadia. Los chicos no estaban allí al principio. Luego vinieron cuando yo estaba en el baño. Hablamos durante media hora en la habitación de Nadia. Les dijimos que no sabíamos nada de fútbol y que no sabíamos quiénes eran. Mason mintió sobre su edad, dijo que tenía 20 años, pero solo tiene 18. Ninguno de nosotros bebió alcohol, solo comimos los dulces. Y luego Phil pidió ir a mi habitación, solos nosotros dos."

Lara Clausen, la modelo que compartió la noche con Phil Foden en Islandia

Una vez que Lara y Phil llegaron a la habitación, el jugador “puso algo de comedia en la televisión” y empezaron a conversar. “Me dijo que estaba en el Libro Guinness de los Récords por ser el jugador más joven en conseguir un trofeo. Pero era como un chico común. No sentí que fuera alguien famoso. Bromeamos mucho. No me habló de su vida personal. Luego, simplemente me besó. Él era un buen besador”, agregó la modelo en diálogo con MailOnline.

A las 3 AM los cuatro se reunieron y dieron por terminada la noche, aunque Lara Clausen contó que ambos jugadores se despidieron cariñosamente de ellas: "Phil me dijo que era sexy, hermosa y que tenía un buen trasero. Realmente creo que se lo pasó bien conmigo. Habló amablemente de mí, diciéndome lo hermosa que era. Foden todavía estaba bien despierto, pero Greenwood dijo que estaba cansado y le dijo a Phil que se despidiera. Se fue muy feliz de mi habitación.”

Tres horas después, las jovencitas se despertaron con un golpe en la puerta de los agentes de seguridad de la delegación inglesa. “Nadia abrió y el equipo de seguridad estaba allí. Irrumpieron gritando ‘¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos?’ Les dijimos que se habían ido hace tiempo. Encendieron las luces y miraron en el baño, en los armarios. Estaban bastante enojados pero les dijimos que no tenían derecho a irrumpir así. Nos volvimos a dormir hasta las 9 de la mañana y nos despertó una llamada telefónica de un periódico islandés para comentarnos que estaban publicando mis videos”

Así concluyó la noche que derivó en la sanción disciplinaria de Gareth Southgate, quien expulsó a ambos jóvenes del equipo, acusándolos de ser “ingenuos”. Tanto Foden como Greenwood fueron multados con el equivalente a USD 1.800 por la policía islandesa por romper las reglas de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Escándalo de la selección de Inglaterra: habló la otra modelo islandesa que ingresó a la habitación de los futbolistas

Habló uno de los jugadores ingleses que fue excluido de la selección tras el escándalo en Islandia

Escándalo en Inglaterra: descubrieron a dos jugadores con mujeres en la concentración y fueron excluidos de la selección