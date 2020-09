La inesperada revelación de una figura del Manchester City sobre los rumores que vincularon a Messi con el club inglés

Lionel Messi estuvo cerca de irse del Barcelona

Hace tan solo una semana, Lionel Messi confirmó que se quedará un año más en el Barcelona, es decir, que esperará a la finalización de su actual contrato para luego seguramente buscar nuevos rumbos. Mientras su permanencia en el club catalán estuvo en duda, el Manchester City se presentó como la opción más fuerte para el futuro rosarino y hasta trascendieron los detalles del contrato que los dueños del equipo inglés estaban dispuesto a ofrecerle.

Con el pase de Messi al City en un impasse (al menos hasta julio de 2021), una de las figuras del elenco de Pep Guardiola salió a hablar de lo que pensó durante esos días en los que las versiones tomaron fuerza. El belga Kevin De Bruyne aseguró que “estaba muy ocupado” para prestar atención a la ola de rumores, aunque luego reflexionó respecto de cómo habría impactado en el City la llegada de La Pulga.

“Para ser honesto, ni siquiera pensé en eso. Si pasaba, pasaba. Si tienes la chance de traer a Messi a tu equipo, siempre irás por él. Lo veo desde el punto de vista del juego y especialmente del club", dijo el mediocampista de 29 años, que juega hace cinco temporadas en el City.

El belga Kevin de Bruyne se refirió al interés del Manchester City por Messi (REUTERS)

El belga consideró que la llegada del argentino hubiera sido una jugada inteligente desde el punto de vista de los negocios debido a que “la cantidad de sponsors y de dinero que hubiera atraído, habría sido enorme”. “Aún cuando le hubieran pagado una fortuna, eso se habría recuperado. En ese aspecto, entiendo la decisión de intentar contratarlo”, agregó.

“Es algo que no me importa”, respondió De Bruyne, de manera inesperada, cuando le preguntaron si realmente no se había interesado por el tema que estaba en boca de todo el mundo deportivo. En ese sentido, planteó: "Si hubiera venido, nos hubiera ayudado. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos”. De todos modos, aclaró: “Yo nunca pienso en qué jugadores podrían venir o en lo que podría pasar”.

“Uno juega con los jugadores que tiene y yo creo que nosotros tenemos un muy buen equipo. Sería estúpido de mi parte pensar en qué hubiera pasado si cierto jugador venía. En el fútbol pasa todo el tiempo eso de que dicen que alguien va a llegar y luego no sucede”, sostuvo.

Messi seguirá en el Barcelona (REUTERS)

La posibilidad de que Messi pasara al Manchester City fue uno de los rumores más fuertes luego de que el argentino enviara el burofax al Barcelona dando a conocer su voluntad de irse de la institución. Incluso, se supo que el club inglés estaba dispuesto a ofrecerle un contrato por cinco años, aunque la idea era que el argentino fuera parte del elenco europeo las primeras tres temporadas para luego dar el salto al New York City, la filial en la MLS de Estados Unidos.

Finalmente, el rosarino decidió quedarse en el club catalán hasta la finalización de su contrato debido a que el presidente Josep María Bartomeu le insistió en que la salida solo podría darse tras el pago de la cláusula de 700 millones de euros. Por ahora, el Manchester City deberá esperar.

