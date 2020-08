Fuerte cruce de Éver Banega con Antonio Conte en la final de la Europa League: se burló de su corte de pelo y recibió una agresiva respuesta

La polémica que generó el cruce entre Ever Banega y Antonio Conte





Fue la jugada polémica de la tarde en la final de la Europa League. Iban 15 minutos de la primera parte y el resultado marcaba el 1-1 parcial entre el Sevilla y el Inter cuando una acción derivó la protesta de todos los futbolistas del equipo italiano. Con la pelota dominada dentro del área, el mediocampista Nicolò Barella intentó asistir a Romelo Lukaku y el balón impactó en el brazo izquierdo del defensor brasileño Diego Carlos.

Rápidamente, los futbolistas del Neroazzurro comenzaron a increpar al árbitro neerlandés Danny Makkelie, pero nada hizo cambiar la decisión del juez. Más allá que la jugada no fue ni siquiera revisada por el VAR, otro de los que se sumó al reclamo airoso contra la autoridad del juego fue el entrenador del Inter, Antonio Conte. Pero además de pedir la revisión de la acción, el DT de los italianos protagonizó un duro cruce contra el argentino Éver Banega.

Según el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, Banega se acercó al banco de suplentes del Inter y le tocó el pelo a Conte, en un claro signo de provocación contra el look del entrenador, que habría reaccionado por la actitud del ex mediocampista de la selección argentina y le habría contestado: “te espero afuera más tarde”. A pesar del cruce entre ambos, el árbitro Makkelie apuntó contra el ex director técnico del seleccionado italiano y le mostró la tarjeta amarilla.

Los gestos de Antonio Conte tras el cruce con Banega (Lars Baron/Pool via REUTERS)

Más allá de lo sucedido en el inicio de la definición del segundo torneo en importancia del fútbol en Europa, Éver Banega volvió a mostrar su solidez en el centro del campo y fue uno de los bastiones del Sevilla, que conquistó su sexto título de Europa League en su historia. El volante, ex Boca y Newell ‘s, ganó su tercer trofeo de este certamen e igualó en la cima de los argentinos más ganadores del torneo al actual entrenador del Atlético Madrid, Diego Simeone.

Fue una final eléctrica entre los dos mejores conjuntos de la presente edición. Antes de los tres minutos de juego, Romelo Lukaku recibió una falta que él mismo cambió por gol. Minutos más tarde, el atacante neerlandés Luuk de Jong anotó dos cabezazos para poner al frente al Sevilla, pero los festejos para los españoles duraron poco: dos minutos después de estar 1-2, apareció el uruguayo Diego Godín para estampar el 2-2 con el que finalizó la primera etapa.

Ya en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Lopetegui se mostró con mayores intenciones para buscar el triunfo. Y fue así que aprovechó una espectacular acción ofensiva de Diego Carlos que no tenía destino de red, pero el intento de Lukaku de rechazar el balón terminó dentro del arco defendido por el capitán Handanovic.

Banega en el centro de los festejos del Sevilla campeón de la Europa League (Lars Baron/Pool via REUTERS)

La definición de la Europa League en la ciudad de Colonia, Alemania, es historia. Una que se repitió para el Sevilla, que volvió a festejar un título en un campeonato en el que, con el paso de los años, se transformó en el dueño absoluto.

