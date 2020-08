La Next Gen argentina pisa fuerte en Europa: los jugadores que dieron el gran salto en la última temporada

La nueva camada de jugadores argentinos pisa fuerte en Europa

Argentina siempre se ha caracterizado por proveer de enormes talentos al fútbol europeo. La temporada 2019-2020 no fue la excepción. Durante el último año de competiciones, fueron varios los jugadores Albicelestes que dejaron su sello en la ligas y en los torneos de clubes del Viejo Continente, y que también se posicionaron como una nueva camada que ilusiona de cara a al futuro del seleccionado nacional.

Tras su consagración con el Sevilla en la Europa League, Lucas Ocampos se posiciona como uno de los referentes de esta “Next Gen” del fútbol argentino. A los 26 años, el jugador surgido de River parece haber encontrado su mejor versión en el fútbol europeo en el equipo que dirige Julen Lopetegui, al que llegó en junio de 2019. A su dinámica y avances de temer como extremo por la izquierda, le ha sumado llegada al área constante y gol. Eso lo convirtió en una de las grandes figuras del equipo que logró la clasificación a la próxima Champions League por haber terminado en el cuarto puesto de la Liga de España.

Este viernes no pudo terminar el partido ante el Inter por una lesión que arrastraba desde la semifinal ante Manchester United. Sin embargo, tuvo mucho peso en el andamiaje de su equipo durante la primera parte y volvió a dejar su sello en el triunfo del conjunto español.

Lucas Ocampos es figura en el Sevilla (Ina Fassbender/Pool via REUTERS)

Aunque esta vez no ha podido festejar, Lautaro Martínez ha dejado en claro en esta Europa League que ya no es más una promesa, sino una realidad. Con sus goles y su potencia ofensiva ha conformado una dupla letal con el belga Romelu Lukaku y sus grandes actuaciones en el Inter de Milán lo han llevado a estar a un paso de ser contratado por el Barcelona para jugar junto a Lionel Messi en el último mercado de pases. La propia crisis interna del conjunto catalán, sumada a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, hicieron que la transferencia quede en un stand by, pero está claro que el ex Racing hoy es mirado por los ojos de los más poderosos en el Europa.

Lautaro Martínez se destaca en el Inter y está en el radar del Barcelona (Sascha Steinbach/Pool via REUTERS)

En un caso similar al de Ocampos, Leandro Paredes ha encontrado en PSG un nivel que lo posiciona como una de las grandes estrellas del fútbol europeo en la actualidad. El mediocampista aporta equilibrio a un equipo que tiene jugadores explosivos como Neymar o Kylian Mabppé y ha sabido convertirse en uno de los más valorados por el entrenador Tomas Tuchel. El ex Boca, de 26 años, está a solo dos días de jugar la final de la Champions ante el poderoso Bayern Munich. En ese partido también estará Mauro Icardi que, ya con 27 años y una reconocida trayectoria en el Viejo Continente, también forma parte del plantel del elenco parisino y se suma al grupo de futbolistas argentinos

Leandro Paredes aporta equilibrio al mediocampo del PSG (REUTERS/Regis Duvignau)

También en la última temporada europea se ha destacado Paulo Dybala que, aunque no pudo pasar de los octavos de final en la Champions League, se consagró campeón de la Seria A en Italia. El cordobés de 26 años se alzó con el premio al MVP (mejor jugador) de la temporada del Calcio y volvió a ser clave en un título de la Vecchia Signora.

Tanto Ocampos, como Lautaro, Paredes y Dybala fueron parte de las últimas convocatorias que hizo el entrenador Lionel Scaloni para la selección argentina y son grandes apuestas para la renovación de un conjunto Albiceleste que se encuentra en etapa de rearmado y reconstrucción. En ellos se depositan muchas de la expectativas de cara al futuro y la Copa América de Argentina-Colombia 2021 aparece como el horizonte más cercano.

