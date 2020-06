Toni Kroos habló sobre la homosexualidad en el fútbol y criticó las reacciones del ambiente ante este tema

Toni Kroos habló sobre la homesextualidad en el fútbol (REUTERS)

Uno de los temas tabú que hay en el fútbol es la homosexualidad y una de las máximas estrellas del Real Madrid, el mediocampista Toni Kroos, habló sobre los problemas que podría tener un jugador si decide hacerlo público mientras su carrera deportiva está activa. El campeón del mundo con Alemania en 2014 ha dado su opinión sobre esta cuestión que todavía genera mucho debate entre los futbolistas.

“Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado”, dijo Kroos en una entrevista a la versión alemana de la revista GQ.

En dicha entrevista, que forma parte de un número dedicado al colectivo LGTB, el futbolista germano agrega que un colega abiertamente gay, pese a recibir apoyo, podría sufrir hostigamiento en la cancha: “No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de mucha gente. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival. Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja, aunque creo que, incluso a día de hoy, no serían todo ventajas.”

El centrocampista alemán Toni Kroos se prepara para regresar a la actividad con el Real Madrid en medio de la pandemia (EFE)

Además de su opinión sobre la homosexualidad, Toni Kroos sacó a la luz su costado más humano y habló también sobre el trabajo social que ha realizado durante la pandemia en Alemania, su país de origen, donde colaboró sobre todo con niños enfermos.

“En algunos hospicios infantiles mandaron a los empleados a casa y nosotros pusimos ordenadores portátiles a su disposición para que pudiesen seguir haciendo su trabajo desde casa, algo que también beneficia a los niños. Durante el pico ofrecimos la posibilidad a, prácticamente, todas las familias que apoyamos de elegir juguetes de regalo y se los mandamos. Los días en casa pueden ser muy largos, y más cuando tienes a un niño enfermo. Esto me demuestra que el mundo en el que vivo no es el normal y que hay problemas de mayor relevancia que ganar un partido de fútbol”, relató.

En esa línea, contó una desgarradora anécdota con una pequeña niña de Berlín: “Le quedaba el deseo de montar en helicóptero. Era de prever que no iba a vivir mucho más. Le regalamos el vuelo, lo hizo y, desafortunadamente, falleció al poco tiempo. Son desenlaces que te conmueven y hacen pensar. A posteriori, me alegro de poder haberle hecho pasar esas bonitas horas.”

Toni Kroos es una de las piezas claves del Real Madrid (EFE)

Sobre su rol como padre, Kroos comentó que les suele “dejar pasar algunas cosas” pero se ocupa de tratar de que sus hijos sean “personas simpáticas y educadas” y que durante el confinamiento aprovechó para ayudarlos con sus tareas escolares a distancia.

“Mi hijo mayor y mi hija acuden a un colegio americano aquí en Madrid, mi hijo está en primero y mi hija en la guardería. Los dos recibieron tareas online, de lunes a viernes. Fue algo que también ocupó mi tiempo, ser una mezcla entre papá y maestro. Las tareas son en inglés, con lo cual incluso yo pude aprender alguna que otra cosa. Además, también tenemos un hijo de un año que no es tan independiente y necesita nuestra atención”, comentó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Durante mucho tiempo no supe que ser gay era una posibilidad”: la desgarradora carta de un reconocido deportista francés

Juan Cruz Komar, perfil de un capitán distinto: “En el vestuario debatimos sobre el aborto, la homosexualidad y el movimiento feminista”