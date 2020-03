Aún no hay precisión sobre cuál será el desenlace de la Premier League, aunque ya hay una polémica instalada. Por ejemplo, Karren Brady, vicepresidenta del West Ham propuso que, siempre y cuando no se completen los partidos de la temporada cuando se levante la suspensión a partir del 3 de abril, que se declarase nula. Es decir, que no hubiese ni campeones, ni descendidos.