"Si él quiere corregirse tiene que cambiar su mentalidad y su actitud. Es un tremendo jugador pero con qué sostiene su carrera. Hace un partido o dos pero al tercero no puede porque la exigencia es grande, tiene que empezar de nuevo el proceso, si no otro tomará la titularidad y entonces no volverá a jugar y otra vez será la historia que ya vivió", analizó Cruz.