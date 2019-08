"Un saque de banda, no seguir una pared…detalles", fueron en donde no estuvieron finos los jugadores azulgranas, según las palabras de Gerard Piqué: "Y los detalles te matan". "En los últimos minutos tenemos que estar más atentos", advirtió el español y añadió: "Si no estamos más atentos o al máximo nivel, pasa lo que pasa… Ya nos podemos poner las pilas".