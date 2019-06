Su ruptura con el PSG es un hecho, ya no hay retorno, y la intención de Neymar es regresar a la Liga española. Si el Barça no hubiera aprobado su regreso, el astro brasileño también habría evaluado la posibilidad de ir al Real Madrid. Y pese a que las cifras ofrecidas por el Madrid son superiores, el jugador surgido en el Santos cree que no hay mejor decisión que volver al club en el que alcanzó su mejor versión.