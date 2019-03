"¿Es cierto que Cristiano Ronaldo te ha propuesto morderte el poto (el trasero)?", le preguntó la conductora Magaly Medina a Méndez, quien contó en detalle cómo fueron sus diálogos con el jugador portugués: "Sí, hicimos una apuesta. Primero me mandó una captura de pantalla de una foto mía en bikini y me dijo '¿Esto es real?'. Y luego me pidió comprobarlo."