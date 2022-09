Cristiano Ronaldo anotó su primer gol de la temporada con el United y sembró la polémica con una jugada: ¿lujo de crack o gesto altanero?

* El festejo de CR7, tras su primer grito en el ciclo Ten Hag

En una temporada que se inició como una verdadera pesadilla para Cristiano Ronaldo, la victoria del Manchester United por 2-0 ante el Sheriff Tiraspol al menos le arrancó una sonrisa. El delantero, de 37 años, convirtió su primer gol en el periodo 2022/23: fue el segundo, de penal, con un remate al medio del arco. Lo festejó con ganas, con una corrida hacia el córner, su clásica celebración con el salto y el grito “siuuu” y el abrazo de varios de sus compañeros.

Llevaba siete participaciones sin anotar, seis por la Premier League y una por la Europa League. Y en su segundo cotejo en el certamen internacional llegó la redención. Además, el contexto del inicio de temporada no es el mejor. Enfrascado en la idea de dejar el United (con el que tiene contrato hasta junio de 2023) para arribar a un club que participara de la Champions League, coqueteó con Chelsea, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Milan, Napoli y Sporting de Lisboa, entre otros conjuntos, pero no consiguió que alguno de ellos invirtiera en él. No realizó la pretemporada, se incorporó tarde y a regañadientes al plantel, y hoy aparece relegado en la consideración del entrenador Erik ten Hag.

Además, arreciaron los rumores de cortocircuitos con sus compañeros, a raíz de sus actitudes. El luso incluso recibió una astronómica oferta para pasar al fútbol de Arabia Saudita: Al-Hilal le ofreció slgo más de 242 millones de dólares para contratar sus servicios. Es decir, 2.300.000 dólares por semana, cuando en la actualidad percibe 300.000. Pero optó por priorizar la faceta deportiva, dado que necesita de la alta competencia para llegar con la mejor forma física y futbolística al Mundial de Qatar, que comienza el 20 de noviembre.

* El lujo de Cristiano que abrió el debate en las redes

En su afán de subrayar su vigencia, cuando transcurrían 68 minuto del pleito y su equipo ganaba 2-0, el Bicho regaló un lujo para un pase sencillo, sin oposición. Fue cuando recibió de espaldas al arco en el borde del área, retrocedió y tocó para Malacia previa pisada de balón, con un adversario que no lo atosigaba.

“Lindo lujito”, se escuchó en la transmisión, y sus fanáticos lo llenaron de loas en las redes. Incluso algunos lo tomaron como una forma de inyectarse confianza para recuperar su nivel. Y otros señalaron el toque como “innecesario”, dado que fue solo para lucirse. Con argumentos de un lado y del otro, Cristiano una vez más no pasó inadvertido. Y con su aporte, el United se acomodó en el Grupo E: suma tres puntos, al igual que el Sheriff, en una zona que encabeza la Real Sociedad con seis unidades.

