“Gracias por fingir”: la entrevista más curiosa a Gonzalo Higuaín tras marcar dos goles y romper un récord personal en Inter Miami

El ex delantero de la selección argentina, Gonzalo Higuaín, volvió a brillar en Estados Unidos. Esta vez, el Pipita marcó los dos goles de la victoria del Inter Miami sobre Columbus Crew por 2 a 1 y superó a su mejor marca en la Major League Soccer (MLS).

En el el Estadio DRV PNK del estado de La Florida, el ex River, Real Madrid y Chelsea llegó a los 14 gritos en 25 partidos de la presente temporada y superó la cifra que había registrado en 2021, cuando había convertido 12 en 30 encuentros disputados. A los 34 años, el ex artillero de la Albiceleste lleva cinco tantos consecutivos y todavía tiene tres compromisos por delante de la etapa regular para continuar por un récord personal más grande en el país del norte.

El buen nivel de Higuaín también llevó al Inter Miami a quedar en la sexta posición de la Conferencia Este, lo que le permite soñar con la clasificación a los playoffs. Pero lo llamativo pasó cuando finalizó su producción. Frente a las cámaras de TV, Kaylyn Kyle, la ex futbolista canadiense y medallista olímpica que trabaja como cronista en las canchas de Estados Unidos, se animó a realizarle una entrevista en español.

Sin embargo, las imágenes se viralizaron en las redes sociales por la fallida pronunciación que tuvo la periodista cuando hacía sus consultas al Pipita. “Mi primera entrevista en directo en español... y por español me refiero a Spanglish. Gracias Gonzalo por fingir entender lo que decía”, aseguró la periodista en sus redes sociales. De todos modos, no pudo evitar que la entrevista no se viralizara por la forma en que pronunciaba las palabras.

El máximo goleador argentino de la MLS sigue siendo Sebastián Driussi, con 20 tantos para Austin, luego aparece Julián Carranza, ex Banfield y actualmente en Philadelphia, con 14, al igual que Higuaín. Así mismo, el que por ahora se quedaría con la bota de oro es Mukhtar, de Nashville, quien acumula 22 gritos.

