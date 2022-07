El conmovedor diálogo entre Valdano y Ruggeri sobre Maradona, el “ausente más presente”: del “duelo de tacos” al gesto desconocido en México 86

* La definición perfecta de Valdano sobre Maradona: “Es el ausente más presente”

Jorge Valdano y Oscar Ruggeri, dos puntales de la selección argentina campeona en el Mundial de México 86, se reunieron en el programa Equipo F, de ESPN. Si bien ya habían estado juntos en la cena íntima que organizó el plantel lejos de las luces, el ex delantero y el ex defensor compartieron detalles y anécdotas de aquella gesta ante las cámaras. Tal vez, el momento más emotivo fue cuando surgió el tema Diego Maradona, la gran figura de aquel título, que falleció en noviembre de 2020.

“Es el ausente más presente que he visto en mi vida, ir por la ciudad es encontrar murales por todos lados. Es la experiencia que me llevo de este viaje también. Es un fenómeno mundial, en todos lados se sigue hablando de Diego como si todavía viviera; con una ventaja, hoy hablamos de él sin preocuparnos, porque los últimos años de su vida cuando hablábamos de él había una preocupación implícita por su salud, por su estado”, dijo el ex director técnico del Real Madrid, que reside en Europa.

“¿No viste cómo se ponían en las prácticas y tiraban tacos los dos?”, lo aguijoneó Ruggeri respecto al duelo de lujos que Diego y Valdano protagonizaban en el predio del América o en los calentamientos. “Igualito”, se llamó a la humildad el ex atacante, que luego destapó un gesto desconocido de Pelusa en la final de la Copa del Mundo que Argentina le ganó 3-2 a Alemania. Un detalle que prueba la mente panorámica que asistió el talento del Diez dentro de la cancha.

La mirada de Valdano sobre la comparación Maradona-Messi

“Qué genio, qué personalidad. Nosotros tuvimos la gran ventaja de verlo en su plenitud, era feliz, extraordinariamente feliz en esos días, una expresión de tipo sano, que manejaba no ya el partido, el espectáculo entero”, prologó. “

“En este viaje me acordé, no sé si lo conté en la cena. Cuando yo termino el gol (el 2-0 parcial ante los germanos); la jugada, que fue larga, y el festejo que fue largo, yo termino aplastado por todo el equipo. Cuando me estoy levantando, viene y me dice al oído: ‘Quedate tranquilo, que de la locomotora me encargo yo’. En los siguientes dos o tres minutos se hizo cargo de Briegel, porque entendió que yo estaba muerto. Pero es una señal de que no tenía en la cabeza ‘su’ partido, sino ‘el’ partido”, completó la historia.

En efecto, antes de la definición, Bilardo le había pedido a Valdano que le hiciera marca personal al central, en otro relato que merece ser destacado. “Un obsesivo, todo lo hacía de manera muy estudiada. El día de la final me lo encontré en la puerta y me dijo: ‘La final ya está, son 10 contra 10, pero se define en un duelo’. ‘¿Diego?’, le pregunté. ‘No Diego está entre los otros 10. Es vos contra (Hans-Peter) Briegel’, me dijo. Y yo nunca había hecho personal”, narró.

Valdano no es precisamente de la escuela bilardista. De hecho, se reconoce un discípulo de Menotti, antagonista del Doctor. “Me identifico más con Menotti porque se parece a mí en cuanto a la sensibilidad futbolística. Y porque lo conocí con 17 años. Fui campeón en Toulón con la Selección juvenil y debuté en la Mayor con él. Antes de él ir a la Selección te desprestigiaba”, explicó.

No obstante, resalta el éxito en la mayoría de las determinaciones del Narigón a lo lo largo de la campaña en el Mundial de México. “A Bilardo le reconozco muchas decisiones acertadas en el 86. Estuvimos todo el campeonato con dos kilos por encima de nuestro peso. Y decía, cuando lleguemos a la final, estaremos en nuestro peso. Y así fue. Jugamos sin delanteros, no les dábamos referencias a los rivales. Tenía la experiencia de haber entrenado en Colombia, en altitud”, recalcó.

“Qué placer, me pongo tan contento cuando Jorge viene al país, no nos vemos seguido, salvo si voy a España y lo llamo. El primero al que le dice que viene es al Gringo Giusti, él le cuenta al Gringo y el Gringo reparte. Él habla a los del medio, como hacía Bilardo”, lo chicaneó Ruggeri.

“El Gringo y Oscar son muy importantes para que el grupo del 86 siga unido, siempre es importante alguien que infle la pelota, el día que no estén se pincha la pelota”, devolvió el elogio el ex punta.

La opinión del ex delantero sobre Bilardo

OTRAS FRASES DESTACADAS DE VALDANO

Su mirada sobre el presente de la selección argentina de cara a Qatar y de la era Scaloni

“A Scaloni los jugadores le creen, futbolísticamente ha generado un equilibrio ecológico que le funciona, hay jugadores que funcionan mejor en la Selección que en sus equipos. La autoridad se la tuvo que ganar, no sobreactuó en ningún momento, ha actuado con inteligencia y se terminó ganando al grupo. Tuvo que construir su prestigio. La Selección está en condiciones de ganarle a cualquiera”.

La comparación Maradona-Messi

“Son dos genios que se suelen parecer, que se expresan de maneras distintas. Messi se mete en unos líos tremendos y tiene la confianza de que va a salir de esos líos. Ha jugado de extremo y parecía que había nacido ahí., De 9, parecía que había nacido ahí... Y hoy de estratega, parece que nació ahí. Lo pongan donde lo pongan tiene el mapa del partido. No tiene el poder goleador que tenía años atrás, que fue algo nunca visto”.

Su opinión sobre Guardiola y la conexión argentina

“Guardiola es el mejor director técnico de la actualidad. Ha aportado a que el fútbol se suelte. Tiene una gran admiración por el fútbol argentino, por la pasión. Alguna vez, en una charla, de manera coloquial, comentó que le gustaría dirigir una selección en el futuro. Le dije, ‘¿Argentina?’. ‘No, ustedes están locos’, respondió”.

* Valdano, sobre el trabajo de Scaloni

