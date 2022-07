Aunque perdió la final, Argentina se quedó con los premios a mejor jugadora, arquera y goleadora del Mundial: la cifra en dólares que obtuvieron

* La condecoración para las jugadoras de Las Leonas

La final entre Argentina y Países Bajos por el Mundial de hockey sobre césped femenino ya es parte del pasado. Las neerlandesas escalaron por tercera vez consecutiva a lo más alto del podio de la disciplina con un contundente 3-1 sobre Las Leonas y festejaron en el estadio Olímpico de Terrassa. Sin embargo a la hora de los premios individuales, el talento de la Albiceleste fue reconocido por la organización del evento y tres de las dirigidas por Fernando Ferrara fueron premiadas por su rendimiento.

El primer galardón fue destinado para la mejor arquera del certamen y la seleccionada fue Belén Succi. La dueña del arco de Argentina tuvo impresionantes actuaciones a lo largo de la Copa del Mundo: las atajadas frente a Inglaterra sobre la hora o los penales australianos contra Alemania sirven como ejemplos. Al escuchar su nombre, avanzó hacia el escenario con todas sus compañeras celebrando y cantando para alentar a la guardamenta que partido a partido dejó la bandera en lo más alto.

A continuación, fue el turno de Agustina Gorzelany, que obtuvo el premio a la goleadora del evento. Con ocho tantos (máxima marca de una Argentina en este tipo de competencias), escaló a lo más alto y ganó, además de la plaqueta, un cheque de 3 mil dólares estadounidenses. Dobletes frente a Canadá, Corea del Sur y España, sumados a un tanto contra Alemania y Países Bajos. La ex San Martín dejó caer algunas lágrimas de camino al centro de la cancha. “Emoción, la verdad que me hubiese gustado no ganar el premio y tener al equipo levantando la copa. Es un mimo, me genera mucha felicidad el reconocimiento, es una demostración del esfuerzo. Vamos a buscarle el lado positivo con eso y masticar la bronca”, declaró en charla con ESPN después de la entrega.

* El octavo tanto de Gorzelany en el Mundial

Para cerrar, quedaba vacante el galardón a la mejor jugadora del Mundial y fue María José Granatto la acreedora del premio. Al igual que Gorzelany, recibió una bonificación de 3 mil dólares y fue la última en juntarse con sus dos compañeras de plantel sobre el escenario central para la foto formal del certamen. Pocos minutos más tarde, regresaron con toda la delegación para colgarse la merecida medalla plateada en el cuello.

El 3-1 ante Países Bajos no opacó un torneo sublime del seleccionado, que todavía continúa en proceso de formación y con una generación de jóvenes que promete brillar a nivel internacional. Países Bajos se consolidó como tricampeón del Mundial de Hockey y, pese a que fue superior a lo largo de la final, sufrió varios bajones ante la intensidad de las argentinas. Las lágrimas de tristeza y la desazón que representó la derrota en la instancia decisiva constituyeron solo un capítulo del auspicioso futuro que está por delante para las Leonas, que habían ganado los Mundiales en Perth 2002 y Rosario 2010. La prueba: los galardones a sus figuras.

