La curiosidad del empate entre San Lorenzo y Tigre: el árbitro Ariel Penel se lesionó y fue el primer cambio del partido

La lesión de Ariel Penel y su reemplazo por Héctor Paletta

En el partido en el que San Lorenzo empató 1-1 Tigre en el Nuevo Gasómetro hubo un hecho llamativo, que fue la lesión del juez Ariel Penel, quien sufrió un desgarro y debió dejar el campo de juego. El partido estuvo demorado unos minutos hasta que fue reemplazado por el cuarto árbitro Héctor Paletta, cuyo rol cumplió el propio Penel.

Fue a los 14 minutos del primer tiempo cuando Penel manifestó una molestia en su gemelo derecho. Fue asistido primero por parte del cuerpo médico de San Lorenzo y luego intentó caminar, pero el referí esgrimió “no puedo pisar” y se acercó al cuarto árbitro Paletta, quien ingresó al vestuario y luego de unos minutos apareció en el césped para impartir justicia en el cotejo. Fue el primer reemplazo en el encuentro.

“Es un desgarro. Corrí, sentí el pinchazo y no pude caminar. Tengo bronca. Ahora debo acompañar al compañero”, sostuvo Penel en el entretiempo en diálogo con ESPN. Tomó el lugar de Paletta y fue uno de sus asistentes en el encuentro disputado en el Estadio Pedro Bidegain. En los 15 minutos que estuvo dentro del campo de juego, Penel tuvo una buena labor y su sustituto luego cobró el penal a favor de San Lorenzo a instancias del VAR. Paletta es hermano del defensor Gabriel Paletta, hoy jugador del AC Monza, que acaba de ascender a la Serie A de Italia.

Paletta y su diálogo con Penel

En el recinto azulgrana se vio un partido parejo, en el que Tigre aprovechó la primera chance concreta que tuvo para abrir el marcador con el tanto de Lucas Blondel luego de una gran jugada de Facundo Colidio. Acompañado por su gente y en un escenario que mostró un buen marco de público, al equipo dirigido por Ruben Darío Insua le costó encontrarle la vuelta al partido.

En el segundo tiempo el Ciclón consiguió la igualdad luego de una jugada en la que Adam Bareiro fue pisado por Abel Luciatti dentro del área y Paletta primero no sancionó falta. Luego recibió el llamado del VAR y tras analizar la jugada en el monitor decidió rectificar su determinación y darle la chance a San Lorenzo desde los 12 pasos. El propio Bareiro ejecutó y consiguió el empate.

El Ciclón buscó este mediodía conseguir su primera victoria de local en la Liga Profesional, algo que no consigue desde el 12 de diciembre de 2021 (3-2 vs. Newell’s Old Boys) y combinó siete empates con tres derrotas en sus presentaciones de este año en su casa.

Las mejores alternativas del empate en el Nuevo Gasómetro

El encuentro se abrió luego del primer gol y, si bien hubo imprecisiones de ambos lados, ofrecieron un trámite emotivo con llegadas, aunque con poca puntería.

Aunque bajo la conducción de Insua el Cuervo se mantiene invicto en la Liga Profesional. Es un equipo que está en formación y en el Gallego busca las mejores variantes para conseguir un óptimo funcionamiento. Con este resultado San Lorenzo se ubica octavo con siete puntos. Mientras que Tigre es 21° con cinco unidades.

En la próxima fecha Tigre recibirá a Talleres el sábado (15.30). Por su parte San Lorenzo jugará de visitante ante Barracas Central el domingo (15.30).

