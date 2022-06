Di María explicó por qué cree que Messi no va a cumplir su sueño de jugar en el fútbol argentino

* Las palabras de Di María en una entrevista con ESPN

La selección argentina vive un idilio con sus hinchas. Tras la obtención de la Copa América 2021 y con la confirmación de su poderío ante Italia en La Finalissima, los futbolistas albergan las ilusiones de vuelta olímpica en el Mundial de Qatar 2022. En ese contexto, Ángel Di María y Lionel Messi, dos de los máximos referentes del plantel, siempre fantasearon con el regreso al fútbol argentino. De hecho, La Pulga solo alcanzó a vestir la camiseta de Newell’s en su etapa formativa, antes de su mudanza a Barcelona. ¿Será posible todavía, pronto a cumplir 35 años?

Luego del 5-0 a Estonia, Fideo dejó su opinión en una entrevista con ESPN. “Yo me veo con la camiseta de Central, es uno de mis sueños. Muchos tienen el sueño de ir a Europa, yo eso ya lo tuve, el mío es en algún momento volver”, contó el mediocampista zurdo, quien surgió del Canalla (39 partidos, seis goles y seis asistencias).

Sin embargo, no cree que se concrete la posibilidad de que Messi se vista con los colores de la Lepra, al menos oficialmente. “Lo de Leo es difícil. Argentina no está preparada para tener a Leo durante seis meses o un año en cada cancha, con seguridad, todo el quilombo. Lo vivo con la Selección, nunca lo había vivido en un club. Y lo que viví en el PSG este año es una locura, lo que mueve Leo es increíble, siempre veía mucha gente por Kylian (Mbappé), Ney, y con Leo fue el triple, es una locura. Por es es muy difícil que Leo pueda jugar en Argentina y en una ciudad como Rosario”, reflexionó.

Messi y Di María celebran el gol de Fideo en La Finalissima (REUTERS/David Klein)

LAS PRINCIPALES FRASES DE DI MARÍA

El título ganado en la Copa América

“Nos fuimos cargando una mochila de 28 años y nos la sacamos en el Maracaná. Cuando deje de jugar, me voy a quedar tranquilo por los chicos que se quedan, porque ya no van a tener que cargar con esa mochila”.

¿Quiere que arranque ya el Mundial?

“No quiero que arranque el Mundial porque disfrutamos cuando estamos todos juntos y todavía tenemos que mejorar. Cada partido demostramos que estamos mejor, contra Italia casi no cometimos errores”.

Su situación como agente libre: lo quieren Barcelona y la Juventus

“Estoy nervioso porque nunca estuve en esta situación de no tener contrato. Es difícil, más por la familia, pero estoy tratando de llevarlo bien y disfrutar las vacaciones”.

El caso Centurión, el futbolista al que quiso apuntalar

“Ricardo Centurión siempre me gustó mucho y me pareció un jugador increíble. Muchas veces la cabeza no los ayuda y siempre terminó pasando algo en todos los clubes que estuvo. Hablé mucho con él por Instagram, le decía cosas, pero nunca terminó de explotar”.

