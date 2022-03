Francisco Cerúndulo le ganó a Frances Tiafoe y pasó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

Las mejores acciones del representante albiceleste

El tenista argentino Francisco Cerúndolo continúa con su buen momento y este martes dio el golpe al ganarle al estadounidense Frances Tiafoe 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-2 y se clasificó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, que se disputa sobre superficie rápida y reparte un total de premios por 8.584.055 dólares. En la próxima fase jugará contra italiano Jannik Sinner (11).

El porteño Cerúndolo, de 23 años, y que ocupa el puesto 103 del Ranking Mundial de la ATP, por primera vez se enfrentó a Tiafoe (31°) y logró ganarle luego de ir perdiendo el primer set. Fran se repuso y en la segunda manga pudo imponerse en el desempate y después se llevó el último parcial a partir de un tenis sólido.

De esta forma, vengó la derrota de su hermano Juan Manuel, que había caído en su encuentro anterior contra el propio Tiafoe. El mayor de los Cerúndulo realiza su labor más destacada en un Masters 1000 en Miami en el que cosechó triunfos sobre el neerlandés Tallon Griekspoir (57°), el estadounidense Reilly Opelka (18°) y el talentoso francés Gael Monfils (24°).

Francisco Cerúndulo se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Francisco llegó al evento norteamericano sin ganar ningún partido en canchas duras en el cuadro principal de un torneo ATP, pero fue avanzando a paso firme sobre el cemento de Miami y está desarrollando su mejor faena. Además, esta victoria le asegura que en los próximos días avanzará en el Ranking de la ATP y es posible que figure entre los puestos 70° y 80°.

El Masters 1000 de Miami, que luego de haberse disputado durante 32 años en el Crandon Park de Key Biscayne se trasladó en 2019 al Hard Rock Stadium, el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, tuvo como primer campeón en la nueva sede al suizo Roger Federer, mientras que en 2020 no se realizó por la pandemia de coronavirus y en 2021 lo ganó el polaco Hubert Hurkacz.

“Estoy muy feliz. No lo puedo creer. Jugué bien, pero había jugado mejores partidos. Me dio bronca perder el primer set, pero es un rival muy difícil, con tiros muy planos, no es el tipo de juego que mejor me sienta. Aguanté dos tie breaks y en el tercer set lo rompí”, declaró ante ESPN.

Con su gran torneo en Miami, Cerundolo quedaría entre el puesto 70° y 80° del Ranking de la ATP (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

“En el tie break del segundo set salí a mandar yo, porque en el primero había sido demasiado conservador. Por suerte, se pudo dar. Estoy cansado, porque corrí un montón. Llamé al médico porque estaba un poco cargado, pero no es nada grave. Espero que estén disfrutando de mi tenis porque estoy corriendo como un perro. Ojalá pueda seguir jugando así”, añadió.

Lo que viene para Cerúndulo implica que se cruzará con el italiano Jannik Sinner (11°), quien venció en octavos de final al australiano Nick Kyrgios (102°). El encuentro será este miércoles pasado el mediodía de la Argentina en el court central.

Fran es el único argentino que continúa en el certamen de Miami y ya había hecho historia con su clasificación a los octavos de final, ya que se había convertido en la primera raqueta nacional en lograrlo desde 2007, cuando Juan Martín del Potro cayó ante Rafael Nadal.

