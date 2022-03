Marc Márquez sufrió un impactante accidente a 180 kilómetros por hora en Indonesia y debió ser hospitalizado

*El impactante accidente que sufrió Marc Márquez en el GP de Indonesia

El séxtuple campeón de MotoGP, el español Marc Márquez, protagonizó una impresionante caída en el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, que definió como “una de las más duras” que sufrió en su carrera, por fortuna sin consecuencias físicas de gravedad.

El catalán, de 27 años, perdió el control de la moto en la séptima curva del trazado de Mandalika, voló literalmente por el aire y se deslizó varios metros sobre el asfalto hasta que pudo incorporarse por sus propios medios bajo estado de conmoción.

El piloto fue declarado “no apto” para correr por los médicos de la categoría y trasladado por protocolo hacia el hospital de Mataram para realizarse estudios complementarios, informó su equipo Repsol Honda.

“Ha sido una caída bastante fuerte en el Warm Up (calentamiento) de esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido”, admitió Márquez en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP. “He ido al hospital local y, aunque no hay problemas graves, se ha decidido que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión”, aceptó.

“Marc Márquez fue declarado no apto tras exámenes en el hospital local, por el personal y los médicos del circuito”, escribió en Twitter la escudería del seis veces campeón del mundo de MotoGP, que ya había sufrido tres caídas en los entrenos del viernes y el sábado.

El español se pudo levantar por sus propios medios, pero con aspecto aturdido tras esta caída a 180 kilómetros por hora. Siguiendo el protocolo sanitario, el piloto fue evacuado al cercano hospital de Mataram para exámenes complementarios, indicó su equipo.

“¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio”, lamentó el catalán.

Seis veces campeón del mundo en la categoría reina entre 2013 y 2019, Márquez se había quebrado el brazo derecho en el primer Gran Premio de 2020 y se perdió toda esa temporada. Volvió progresivamente a los circuitos, pero a finales de 2021 una nueva caída en un entreno de motocrós le impidió disputar las dos últimas carreras del año debido a un problema de diplopía (doblamiento de la visión). En el Gran Premio de Qatar de hace dos semanas, el primero de esta temporada, el ibérico no pudo pasar de la quinta plaza en una carrera ganada por el italiano de Ducati Enea Bastianini.

