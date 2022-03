Lewis Hamilton prendió todas las alarmas en la Fórmula 1 con una resonante definición sobre su Mercedes

Hamilton fue sincero frente a la prensa aunque algunos sectores piensan que Mercedes volverá a competir por el campeonato (Foto: Reuters)

Las palabras que salieron de la boca de Lewis Hamilton llevaron preocupación a todos los fanático de Mercedes. El británico explicó en con un concepto breve pero contundente que considera que no estará en la contienda para luchar por su octavo campeonato mundial a solo una semana de la carrera inaugural de la temporada en Baréin. El pesimismo del británico se hizo público después su participación en las pruebas de sábado.

“Es demasiado pronto para tener ese tipo de pensamientos sobre el campeonato mundial, pero por el momento no creo que estemos compitiendo por victorias”, declaró Hamilton. Y agregó con total sinceridad sobre quiénes serán los protagonistas desde su punto de vista: “Estoy seguro de que todos pueden darse cuenta de que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull. Luego quizás nosotros, o McLaren. Actualmente no estamos en la cima”.

Sin embargo, varios de los fanáticos estuvieron veloces para recordar que Mercedes también tuvo problemas en las pruebas del año pasado, algo que finalmente no se terminó reflejando en el torneo oficial. Hay parte del público de la Fórmula 1 que desconfía en las palabras de Lewis y creen que la escudería alemana todavía no sacó a la luz el verdadero potencial que tiene su polémico modelo W13.

El modelo W13 volvió a pisar las pistas en la jornada del sábado (Foto: Reuters)

“Se siente muy diferente al año pasado. No se ve tan bien. Tenemos desafíos mucho más grandes y no son cambios de una semana. Tardarán un poco más. Me han dicho que tenemos que encontrar una cantidad considerable de ritmo. Hay potencial dentro de nuestro coche para llevarnos allí. Sólo tenemos que aprender a extraerlo y arreglar los problemas que es lo que estamos haciendo. Pero tenemos obstáculos que superar”, añadió el británico haciendo un balance de lo sintió con el nuevo vehículo.

Y envió un mensaje para la hinchada de Mercedes: “La próxima semana mostraremos mejor nuestro ritmo, pero la gente podría sorprenderse. Nos dicen que nos estamos rebajando a nosotros mismos, pero este año es un poco diferente”.

Aunque los equipos vienen usando diferentes modos de neumáticos, combustible y motor, todos los cuales cambian significativamente la velocidad del automóvil, Hamilton no apareció en la parte superior de las clasificaciones en las pruebas de Baréin de esta semana. De hecho, el piloto británico, que busca vengar la muy disputada derrota por el título de la temporada pasada ante Verstappen, terminó 9° en la prueba matutina de sábado y firmó un llamativo 17° lugar por la tarde, más allá que allí su flamante compañero George Russel se ubicó 4°.

Uno de los pilotos que opinó al respecto de las extrañas palabras de Hamilton de Charles Leclerc de Ferrari. “Mercedes no ha demostrado su potencial. Sabemos cuánto margen tenemos, pero no sabemos cuánto esconden los demás su juego”, disparó el nacido en Mónaco. Y cerró sobre los que ponen a la escudería italiana entre los primeros planos: “Es una de las preparaciones más suaves que he tenido. En un nuevo proyecto esperas encontrar obstáculos en el camino, pero ha sido suave y hemos logrado mejorar. Tenemos que ser cautelosos. Es bueno estar al frente, pero no significa nada por ahora”.

