Alarma en la selección de Italia: una de sus figuras se lesionó y se perderá el repechaje del Mundial de Qatar

Este lunes se confirmó la peor noticia para el futbolista Federico Chiesa quien fue diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y será rápidamente operado, según informó la Juventus. De esta forma se pierde prácticamente todo lo que resta de la temporada, incluido el repechaje con Italia para el Mundial de Qatar .

El jugador de 24 años había vuelto a los terrenos el jueves en Serie A contra el Napoli y había marcado un gol en el empate 1-1, tras varias semanas de baja debido a una lesión. El domingo, el delantero dejó el terreno de juego a la media hora del partido contra la Roma, tras un toque con el defensor Chris Smalling.

“En el curso del partido de ayer, Federico Chiesa sufrió un traumatismo (...) en la rodilla izquierda. Los exámenes efectuados por la mañana (...) mostraron una rotura del ligamento cruzado anterior. Una intervención quirúrgica será necesaria en los próximos días”, informó la Juventus en un comunicado. El club no precisó durante cuánto tiempo el jugador estará parado, pero este tipo de lesión necesita generalmente varios meses de recuperación.

Federico Chiesa es uno de los mejores futbolistas de la selección de Italia (Reuters)

De esta manera, la Juventus deberá prescindir de uno de sus mejores jugadores para los próximos compromisos. Su ausencia sin duda se sentirá en el cruce por los octavos de final de la Champions League frente al Villarreal a estipulado para el 22 de febrero en España y el 16 de marzo en Turín.

Chiesa será baja con toda seguridad para los partidos de repechaje de clasificación al Mundial 2022, que Italia debe jugar y que comienza a finales de marzo contra Macedonia del Norte. El ganador de ese duelo chocará contra el vencedor de Turquía-Portugal, para luego disputar una especie de final cuyo ganador irá a Qatar. Es por eso que todos esperan por un cruce definitorio entre el combinado de Roberto Mancini, campeón de la última Eurocopa, y la selección que lidera Cristiano Ronaldo.

Su ausencia representa un duro golpe para Italia ya que el delantero fue una de las estrellas en la victoria en la Eurocopa 2020, celebrada en 2021. Vale recordar que el combinado europeo ya sufrió un rotundo fracaso hace cuatro años al no clasificar a Rusia 2018 y ahora está en serios riesgos de repetirlo.

Las otras llaves del repechaje son Escocia vs. Ucrania ante el ganador de Gales vs. Austria y Rusia vs. Polonia, contra el vencedor de Suecia vs. República Checa. Los primeros encuentros se celebrarán el 24 de marzo y los definitorios serán el 29 de ese mismo mes. Todos estos “Playoffs” se definirán a partido único.

SEGUIR LEYENDO: