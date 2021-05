Batacazo de Delbonis en el Masters 1000 Madrid: remontó un partido increíble y eliminó al local Carreño Busta

Federico Delbonis (77 en el Ranking de la ATP) dio el golpe este lunes y se anotó con una rutilante y sorprendente victoria ante el español Pablo Carreño Busta (12º del ranking) por 3-6, 6-4 y 6-3 y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de Madrid. Tuvo la templanza y buen tenis para dar vuelta un partido que pareció perdido y más por el rival que tuvo.

El azuleño se repuso de un comienzo muy adverso contra el local y décimo preclasificado del torneo, para vencerlo luego de 2 horas y 2 minutos de enfrentamiento en la Caja Mágica, el estadio multiusos ubicado en la capital española.

Delbonis, quien ingresó al cuadro principal del torneo luego de vencer el domingo a otro compatriota Juan Ignacio Londero en la última instancia de la clasificación previa, cedió el primer set por 6-3 y caía 4-0 en el segundo, tras lo cual logró los 6 games restantes del parcial y lo ganó 6-4, para reponerse luego en el tercero de otra desventaja de 2-0 y lograr quedarse con el 6-3 final.

El bonaerense de 30 años ahora se medirá en la segunda ronda del torneo madrileño con el triunfador del cruce del martes entre el estadounidense Taylor Harry Fritz (30) y el español Albert Ramos Viñolas (37).

“Al principio no sentía nada. Me empecé a reír porque nunca había jugado con porcentajes tan bajos como en el primer set. No encontraba mi saque y de ahí mi juego se iba desmoronando”, asumió Delbonis tras el triunfo.

Incluso se sinceró al explicar el momento en que estuvo 0-4 en el tanteador en el segundo set: “De a poco fui encontrando sensaciones, vi que también Pablo comenzó a errar. Empecé a pensar punto por punto, aunque todavía estaba muy lejos. De repente, casi sin pensarlo, gané 6 juegos seguidos (del 0-4 al 6-4)”.

Federico Delbonis logró una gran victoria en el Master 1000 de Madrid y avanzó a la segunda ronda (REUTERS/Eric Gaillard).

Más argentinos

Por su parte, Diego Schwartzman, séptimo preclasificado, debutará en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid ante el ruso Aslan Karatsev, quien hoy venció al francés Ugo Humbert 7-5 y 6-4.

Karatsev (27), de 27 años, es una de las revelaciones de la actual temporada: llegó a las semifinales del Abierto de Australia, conquistó el Abierto de Dubái y luego derrotó al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic en semifinales de Belgrado.

Justamente en la tercera ronda del primer Gran Slam de este año, en Melbourne, el ruso eliminó al Peque en tres sets, de momento el único antecedente entre ambos por el circuito profesional.

Guido Pella, el otro argentino presente en la competencia, debutará este martes frente al italiano Jannik Sinner, tenista de 19 años que ocupa el puesto 18 del ranking mundial.

El Masters de Madrid, ganado por el argentino David Nalbandian en 2007, regresa al circuito tras un año de ausencia por la pandemia de coronavirus y tiene como máximo favorito al número 2 del mundo, el español Rafael Nadal, campeón en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017.

Djokovic, último ganador en 2019, decidió no participar del torneo y descansar para encarar desde el 8 de mayo el Masters 1000 de Roma y el ATP de Belgrado, en su país, como previa de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

De esta manera, el jugador balcánico puso en riesgo su récord de títulos de la serie Masters (36), que podrá ser alcanzado por Nadal (35) en caso de una nueva coronación en la capital española.

