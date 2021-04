José María Bazán: el fabricante de las estrellas del futbol estadounidense

El exfutbolista y entrenador argentino José María Bazán. (Xolos)

Cuando Weston McKinnie, Daryl Dikes y Chris Richards dejaron el futbol estadounidense rumbo a Europa, tenían algo muy en común con Jesús Ferreira, Paxton Ponykal o Víctor Ulloa, por sólo mencionar algunos.

Todos ellos y muchos más fueron dirigidos en sus mejores épocas infantiles y juveniles, orientados y casi llevados al profesionalismo por el mismo entrenador; uno que ha forjado su nombre con trabajo, pero sobre todo con experiencia en todas las categorías y niveles del futbol.

José María Bazán, de 49 años, es el descubridor y formador de talento de una muy buena parte de la actual generación de futbolistas estadounidenses que brillan en su país, en Europa y en diversas partes del planeta.

Para Bazán, ha sido un camino largo, de trabajo y estudio, dentro y fuera de la cancha, reconocer y desarrollar el talento, que ha llevado a las mayores alturas del profesionalismo.

“Yo se que después de casi 25 años de experiencia eligiendo y desarrollando jugadores juveniles, teniendo éxitos y fracasos, me hacen errar menos y trabajar en cosas mas importantes y al detalle”, señaló Bazán. “Pero siempre me he hecho la pregunta ¿Qué es un buen jugador ¿Cómo reconocerlo en las inferiores? Es un gran debate”.

“Hay alguien que lo define muy bien y lo hemos pasado al futbol. Es leer, interpretar, tomar una decisión y ejecutar. Los buenos jugadores pasan por esos cuatro pasos. Leer es muy fácil, sobre todo para los que jugaron desde los 7-8 años, que ven dónde viene una pelota y saben dónde va a picar, cómo la van a recibir…”, agregó. “Interpretar una jugada es más difícil; tienes que hacerlo rápido. Luego hay que tomar decisiones en décimas de segundo y luego viene lo más enseñable, que es la parte técnica para ejecutar”.

De jugador a DT

Bazán vivió una prestigiada carrera como futbolista que incluyó Mundial Sub 20.

Comenzó a dedicarse a entrenador de inmediato después del retiro, en los clubes infantiles y juveniles más prestigiados del momento a nivel local y nacional en el área Dallas-Fort Worth. También alternó su tiempo como parte del cuerpo técnico de César Farías en selecciones nacionales de Venezuela.

“Empecé un poco a dirigir para no sentir la falta del fútbol”, mencionó. “Yo, como mucho de mis compañeros, sufrí el dejar el fútbol. Pero yo no sufrí tanto porque fue de la mano con la enseñanza, que me llenó ese vacío”.

“Me sentía capacitado para enseñar”, agregó. “Me pareció que en Estados Unidos había talento, pero que los métodos eran muchos de fútbol americano, de básquetbol y universidades. No era fútbol en sí, eran jugar al ‘soccer’”.

En las juveniles del FC Dallas terminó de consolidarse como uno de los principales descubridores y formadores de talento. Ahí se unió al técnico que le apoyó para llegar al siguiente nivel, Óscar Pareja.

“Óscar me llama para hacer crecer el nuevo programa de desarrollo en el FC Dallas”, dijo. “Recuerdo que practicábamos seis equipos en una canchita porque había una sola cancha. Los principios fueron muy lindos. Ahora es uno de los clubes más grandes del mundo, con una infraestructura increíble, con más de 250 equipos y un montón de canchas…”.

Bajo el mando de Pareja y Bázán, el FC Dallas fue considerado la principal academia de futbolistas en Estados Unidos rumbo al profesionalismo. Ambos, además instauraron para los jugadores un muy disciplinado programa de estudios de secundaria y preparatoria, apoyado por los distritos escolares de la región.

En 2012, Pareja recibió el llamado para ser director técnico de Primera División de Colorado Rapids. Para Josema, como se le conoce en las canchas a Bazán, se tradujo en la promoción a director de metodología del FC Dallas.

“Dirigí más de 1,500-1,700 partidos de divisiones inferiores porque yo dirigía 4-5 equipos los fines de semana, después de que entrenábamos de lunes a viernes”, dijo. “Entonces eso me dio mucha experiencia. Eso te afina mucho el ojo. Así fui agarrando experiencia y después estudiando”.

“No solamente soy empírico”, agregó “Tengo mucho respeto por lo que jugaron, pero también mucho respeto por los que estudian”.

Fabricante de las estrellas

Entre la lista de jugadores que fueron formados de manera directa e indirecta por Bazán se pueden contar a McKennie, actual jugador titular de la Juventus en Italia; Daryl Dike (Barnsley inglés), Chris Richards (Hoffenheim alemán), Brian Reynolds (Roma) y Reggie Cannon (Boavista de Portugal), entre muchos más.

Hay algunos otros, como los hermanos Rogelio (Monterrey) y Ramiro (Villarreal español) Funes Morí, a quienes nunca dirigió de manera directa, pero para los que tuvo siempre consejos e instrucciones cuando eran parte de las inferiores del FC Dallas.

“No creo que estaría donde estoy sin Josema”, consideró Dike. “Me ha ayudado a pensar más en el fútbol y me desafía a ser más listo que mis rivales. Ha ayudado a mi técnica de manera espectacular y me ha convertido en un jugador que puede usar su cerebro y técnica en lugar de usar mi tamaño y atletismo”.

“Es un perfeccionista”, agregó el delantero del Barnsley de Inglaterra. “Me empujó a tener la mentalidad de nunca estar contento con el lugar donde estoy y seguir adelante”.

Bazán también cuenta en su currículum más de una veintena de jugadores en la MLS y otras ligas del continente americano.

Además también están los mundialistas juveniles mexicanos Richard Sánchez y Bryan Leyva (mundialiatas Sub 17) y Víctor Ulloa, jugador del Inter de Miami con casi una década de experiencia en la MLS.

“Fue jugador de futbol, así que sabe lo que se siente, se sabe relacionar muy bien con cada jugador. Es un entrenador de los jugadores y siempre trabaja muy fuerte”, dijo Ulloa. “Siempre está leyendo, siempre está aprendiendo. Cuando comencé con él, empezó a enseñarme a pisar la pelota, a conducir. Nunca se cansaba de trabajar todo lo técnico”.

También se cuentan prácticamente todos los jugadores actuales del FC Dallas surgidos de su propia cantera como el delantero de la selección preolímpica estadounidense Jesús Ferreira y el mediocampista Paxton Ponykal. Y algunos futbolistas más que están por debutar en la Primera División del futbol europeo, encabezados por Justin Che, quien está con el Bayern Munich. “Agarró a jugadores como yo, Weston (McKinnei) y Reggie (Cannon) bajo su protección para enseñarnos diferentes cosas para elevar nuestro juego”, dijo Ponykal. “Cuando hacíamos entrenamiento por posiciones, Josema estaba con los jugadores de ataque, así que pasé mucho tiempo con él trabajando en la orientación del cuerpo, el remate, el centro”.

“La clave para que Josema confié en un jugador, sin importar si es súper joven o súper viejo es que vea que en realidad quieres este deporte y que estás dispuesto a aprender nuevas ideas y conceptos”, agregó.

Par de años después, el FC Dallas presentó como técnico del primer equipo a Pareja y desde entonces Bazán ha sido su principal asistente en el club que los vio consolidarse. Y de ahí pasaron con los Xolos de Tijuana, en la Liga Mexicana.

“La Liga Mexicana se veía mucho (en Estados Unidos) y la conocíamos bien, entonces no me sorprendí”, comentó Bazán. “Sí es diferente. Pero llegamos a un club hermoso donde Jorge (Hank, dueño del equipo) y Nacho Palou (director deportivo) nos apoyaron en todo. También dirigir en español fue toda una experiencia”.

Los Xolos de Pareja y Bazán tuvieron éxito inmediato, que incluyó Liguilla y alcanzar la final de la Copa MX, antes de pactar de mutuo acuerdo la salida, para volver a la MLS, donde en la actualidad dirigen al Orlando City, que ya llevaron al juego de campeonato del Torneo MLS is Back, en su primer semestre al mano, y a playoffs la temporada pasada por vez primera en la historia de la franquicia.

“Para mi es por mucho el mejor auxiliar técnico del mundo”, consideró Ignacio Palou, director deportivo de Xolos. “Conocimientos le sobran para dirigir profesional. Es dedicado y buena persona”.

Voltea a la Primera División

Todos los jugadores que formó y entrenadores con los que trabajó, que ahora están en Primera División en distintos países coinciden en que Bazán está listo para el siguiente escalón, convertirse en director técnico.

“Creo mucho en él y creo en su trabajo, en su forma de trabajar, de ver el futbol y la pasión que tiene”, dijo Dike. “Le gusta mucho tener la pelota, la posesión, el futbol ofensivo. Tiene una gran relación con los jugadores y maneja muy bien a los grupos. Me parece que será un gran técnico”. Bazán reconoce que tiene sueños, ambiciones y se siente preparado para ser el técnico en el máximo circuito, aunque de momento aún disfruta y aprende de Pareja.

“Uno se preparó para ser director técnico”, afirmó Bazán. “Después el camino me llevó como asistente, que es otra carrera completamente diferente (…). Me parece que es un paso más o menos orgánico, que si se tiene que dar, se va a dar en el momento justo porque estoy bien donde estoy, estoy feliz”.

“Pero también sé que necesito esto. Ya voy camino a los 50 (años de edad) y no quiero llegar sin tener la posibilidad de manejar un grupo, para ver si toda esta experiencia me ayudan a liderar un grupo.

“Sí he tenido posibilidades, pero ninguna que me llene, que me diga ‘esta es’. Y sé que cuando llegue, voy a tener todo el apoyo de Óscar, como siempre lo he tenido. El futbol tiene demasiadas sorpresas”.

Bazán reconoce que como entrenador su principal influencia ha sido Óscar Pareja, con quien ha trabajado y convivido por años. Trabajar con Farías también lo marcó. Como jugador, la dirección de José Pekerman fue fundamental.

“José era un tipo que daba mucha libertad y responsabilidad a la vez”, recordó. “Un tipo con mucha paz interior. Salías a la cancha sin temores. Y eso es lo que me gustaría lograr, que un jugador salga con mucha responsabilidad, sin temores a entregar el 100 por ciento”.

