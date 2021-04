Lillini no pierde la esperanza con Pumas: “Dejamos pasar una oportunidad, no es única”

El entrenador de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Andrés Lillini, director técnico de Pumas, confió en que obtendrán la clasificación al repechaje, puesto que en caso de ganar las seis unidades que les quedan no tienen que voltear a ver otros resultados.

“Dejamos pasar una oportunidad, no es única, tenemos dos más. Dejarla pasar es no haber puesto las ganas, no la dejamos pasar, sino que hay un rival que contrarresta acciones. No la dejamos pasar, la luchamos. Por Puebla y América debemos estar en nuestras máximas capacidades que van arriba en la tabla y es porque hacen mejor las cosas”, dijo al término del juego ante Tigres.

De igual forma, sostuvo que no modificará nada en sus equipos si es que Chivas gana el juego pendiente que tienen ante Monterrey, mismo que podría sacarlos de zona del repechaje.

“Tenemos que sacar seis puntos con Chivas dentro o fuera, si Pachuca gana. Son seis puntos y dependemos de nosotros mismos. Todos tenemos un cierre complicado. Chivas tiene el juego pendiente y es un partido difícil, pero la mentalidad es nosotros ganar”, dijo.

(Foto: instagram/@pumasmx)

Sobre el partido ante los norteños, Lillini manifestó que le gustó la actitud de sus jugadores y recalcó que hay un aumento en el nivel de juego por parte de sus jugadores, mismo que espera mantener en las últimas dos jornadas.

“Me voy con la sensación que el empate nos sirve para un punto, pero no para estar arriba. Tranquilo con el juego y confiado que los dos últimos partidos vamos a tener más confianza. En estos dos juegos tenemos que estar como hoy, nos falta el gol, llegamos y hay que buscar eso, el gol”.

“El equipo empezó a jugar mejor de lo que lo venía haciendo. Si bien hay que ir de a poco esto es de ganar y la estabilidad nos la dio el crecimiento de los jugadores individualmente. Hemos crecido desde lo táctico”, finalizó.

