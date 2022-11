El detrás de escena del cumpleaños más humilde de Lionel Messi: “Metimos cualquier cosa en las bolsas”

Paredes y el Papu Gómez cuentan cómo lo celebraron en un contexto complicado por el COVID-19 y en plena disputa de la Copa América en Brasil

“Sean eternos: campeones de América”, es la serie documental que lanzó Netflix días atrás con la que palpita la previa del Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina, además de leyendas internacionales del fútbol, analizan y reviven la largamente esperada consagración en la Copa América de Brasil 2021.

La serie, compuesta por tres episodios, propone un relato íntimo y relajado de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección campeona, que repasan cómo fue el recorrido de la concentración en los 45 días previos a la competencia, cómo lidiaron con las presiones y las críticas, y el desahogo al lograr el título que era esquivo hacía 28 años.

Por supuesto, hay imágenes inéditas y relatos que permiten conocer al detalle situaciones que marcaron el mes y medio de cada uno de los protagonistas que pasaron a la historia por conquistar otro trofeo para la selección albiceleste tras una larga sequía.

Y una de las historias fue el día del cumpleaños 34 de Lionel Messi el 24 de junio. Como se sabía, en plena pandemia de COVID-19, no se les permitía a los integrantes de las delegaciones romper la burbuja, por lo que era imposible comprarle regalos al capitán y emblema de la Selección. Fue entonces cuando surgió una idea para agasajar a la Pulga.

“Estábamos en una habitación y decimos: ‘¿Qué le podemos regalar a Leo?’ En ese momento no se podía entrar nada al predio, no se podía salir, no se podía hacer llegar nada, ni torta podíamos hacer traer porque por el tema del COVID-19 y todo, era imposible”, recuerda Leandro Paredes.

Algunos de los insólitos regalos que recibió Lionel Messi durante la Copa América de Brasil 2021

“Les dijimos a los utileros que nos den una bolsas y empezamos a meter cualquier cosa. Entonces cada uno llegaba a la habitación de Leo con un paquetito diferente. Y él no se lo esperaba”, cuenta Alejandro Gómez, quien entre sonrisas agrega: “Llegamos con la tortita y claro, había un desodorante, un perfume, pero también había un bidón agua bendita, dentrífico...”.

Messi estaba durmiendo con su compañero de habitación, el Kun Agüero. Sin embargo, al ver a todos sus compañeros luego de sorprenderse, agradeció el gesto y se sonrió al abrir los regalos. Cada paquetito era una sorpresa nueva y una carcajada. “No me acuerdo bien, pero todas boludeces eran”, continúa la Pulga, en el adelanto que compartió Netflix en sus redes sociales.

Según puede apreciarse en las imágenes, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, el Papu Gómez, Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Gio Lo Celso fueron los que tuvieron la iniciativa de realizarle a la Pulga obsequios en broma como un bidón con agua bendita, un paquete de yerba, una gorra y varios vinos…

Las bromas continuaron con presentes individualizados que marcaron un momento de distracción. Un pote de un kilo de miel, algún perfume usado y otras botellas de vino terminaron de cerrar el momento en el que el Kun Agüero finalizó con risas: “Bueno, los que ya pasaron se pueden ir a sus habitaciones”. Y la respuesta de Nico Otamendi no tardó en llegar: “Vos callate que no le regalaste nada”.

En aquel momento, el propio Messi se encargó de compartir un mensaje en sus redes sociales con el video de lo sucedido. “Empezando el cumple con los pibes y recibiendo unos regalitos. Muchas gracias poder hacerme pasar un día especial por más que no esté con la familia a quienes extraño muchísimo en estos momentos”, escribió Leo en modo CM en su perfil oficial de Instagram con más de 221 millones de seguidores.

