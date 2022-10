Canelo Álvarez volvió a su gimnasio tras someterse a una cirugía en la mano izquierda

Canelo volvió a entrenar tras su cirugía (Foto: Instagram/oscarvaldez56)

Semanas después de que el boxeador mexicano Sául Álvarez haya anunciado su ingreso al quirófano, volvió al gimnasio de Eddy Reynoso en San Diego, California. El campeón indiscutido de las 168 libras decidió no permanecer tanto tiempo alejado de la actividad física y visitó las instalaciones del Canelo Team para realizar acondicionamiento físico. El momento fue capturado por su compañero de establo, Óscar Valdez Fierro, a través de las redes sociales.

El viernes 28 de octubre, por medio de la cuenta verificada de Instagram del excampeón originario de Nogales, Sonora, se dio a conocer una imagen del Canelo. En la escena posó junto con Óscar Valdez y se le notó con ropa deportiva empapada en sudor. En tanto, al tiempo que mostró su puño derecho, su mano izquierda, colocada sobre el hombro de su compañero, lució un vendaje para cubrir la posible herida de la cirugía.

Cabe mencionar que el fin de semana del 15 de octubre, el Canelo Álvarez estuvo presente en Guadalajara, Jalisco, para celebrar los XV años de su primogénita Emily Cinnamon Álvarez Beltrán. En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, confirmó que su estancia en el país sería breve y que, posteriormente, viajaría a los Estados Unidos para someterse a la cirugía.

El boxeador notificó la salida de su cirugía en sus redes sociales (Foto: Instagram/canelo)

No fue sino hasta el 26 de octubre cuando, por medio de su perfil verificado de la misma red social, publicó un par de historias donde dio a entender que había superado el proceso quirúrgico. En una de sus historias mostró un león de peluche con la extremidad izquierda vendada que, de acuerdo con la descripción, le habría obsequiado su hija María Fernanda. “También le vendó la mano izquierda mi niña”, escribió.

Por su parte, el periodista de ESPN Salvador Rodríguez reveló, de acuerdo con fuentes consultadas, que el proceso quirúrgico en la muñeca izquierda del pugilista fue satisfactorio. No obstante, la esquina deberá aguardar al seguimiento médico y esperar al diagnóstico de su evolución para poder tomar una decisión sobre volver a pelear en mayo o aguardar hasta le fecha estelar del mes de septiembre de 2023.

En tanto, otro factor de interés para que el boxeador pueda tomar una decisión en torno al regreso es el resultado de la pelea más esperada del mes de noviembre, cuando Gilberto Zurdo Ramírez busque despojar del cinturón de las 175 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al ruso Dmitry Bivol. Y es que ha dejado ver que no enfrentará, por fuerza, al ganador de la reyerta.

La postura de Álvarez acerca de no enfrentar a boxeadores mexicanos no tiene distinción alguna. En ese sentido, si el cinturón de la AMB en la división de los semipesados cambia de manos y se lo adjudica el Zurdo, es probable que el tapatío ya no haga el intento por hacerse del campeonato. Por otro lado, si el vencedor de la reyerta es Bivol, Canelo podría lanzar una oferta para concretar la revancha.

Si bien ese sería su objetivo principal, sus planes acerca de luchar por la corona y no encarar a ningún mexicano podrían caer en cualquier momento. Uno de los personajes que más deseo ha demostrado por enfrentarlo es David Benavidez, quien es campeón interino de las 168 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, por tanto, el retador oficial por el campeonato del Canelo en la división de los supermedianos.

En ese caso, si Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, notifica la decisión de la defensa obligatoria del cinturón en posesión del tapatío, Benavidez cumpliría su deseo de encararlo y Álvarez podría quebrantar su promesa de no encarar a ningún púgil azteca.

