Canelo Álvarez fue intervenido exitosamente de su muñeca izquierda

El multicampeón del boxeo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tuvo ya un exitoso tratamiento en la muñeca izquierda, revelaron la noche de este martes fuentes cercanas a ESPN. Cabe mencionar que el tapatío reveló la lesión después de haber vencido en septiembre pasado por decisión al kazajo Gennadiy “GGG” Golovkin ante un lleno en Las Vegas, Estados Unidos.

Ahora Canelo y su equipo de trabajo, comandado por el reconocido entrenador internacional Eddy Reynoso, tendrán que evaluar tras la intervención si es que están listos para reaparecer en mayo próximo, lo cual acrecentó sus probabilidades, o de plano tendrán que esperarse hasta septiembre de 2023 como había dejado ver el propio “rey de los supermedianos”.

Según reportes del periodista Salvador Rodríguez, no hubo fractura alguna en la muñeca izquierda, pero sí fue intervenido. Deberá tener la parte inmovilizada cerca de tres semanas y luego tendrá que evitar movimientos bruscos, lo cual no será problema alguno ya que no planean tener un pleito profesional pronto, al menos no hasta mayo o septiembre del próximo año.

La intervención se realizó en Los Angeles, California, y resultó mejor de lo esperado, lo cual dio muchos ánimos al equipo; sin embargo, aún no se han sentado a la mesa de trabajo para ver qué es lo que puede venir en el futuro para ambos, ya sea en las 168 libras o incluso en las 175 libras, donde tienen aún cuentas pendientes.

Incluso, Canelo Álvarez subió a sus redes sociales una foto en la que destacó que su hija le vendó la mano izquierda también a un peluche que le regaló, y compartió también un par de mensajes de apoyo. El pugilista culminará entonces el 2022 con saldo de una victoria y una derrota, ésta en las 175 libras ante el ruso Dmitry Bivol, quien este 5 de noviembre deberá vencer al también mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez para mantener la posibilidad de volver a pelear con Canelo Álvarez en el 2023.