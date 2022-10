El inédito caso del futbolista pretendido por dos selecciones que no sabe con cuál jugar el Mundial de Qatar

Hudson Odoi tiene la oportunidad única de ser llamado por dos selecciones (Reuters)

Cuesta creerlo, pero es verdad. El futbolista Callum James Hudson-Odoi tiene la posibilidad de disputar el Mundial de Qatar pero aún no ha decidido con qué selección lo hará. Mientras dos países esperan por su respuesta, cada vez falta menos para el cierre de listas y para el comienzo del gran torneo que se desarrollará por primera vez en una nación árabe.

El extremo que ahora se destaca en el Bayer Leverkusen nació en Londres hace 21 años y fue parte de la selección sub 17 de Inglaterra que en 2017 conquistó el Mundial en India. Además, fue convocado a tres encuentros con el combinado mayor antes de cumplir 21 años, pero debido al cambio de reglas de la FIFA en septiembre de 2020, todavía está a tiempo de representar a otra selección.

Según la Casa Madre del fútbol si un futbolista menor de 21 años representa a una selección en tres o menos partidos, puede luego cambiar de país. Este es el caso de Hudson-Odoi quien ha recibido el llamado de Ghana, debido a sus raíces paternas.

Hace algunos días, en diálogo con la cadena británica BBC fue consultado sobre si había tomado una decisión y respondió: “Nada que decir en este momento ante la cámara. Me encantaría decírtelo, pero no podría. Por el momento, me estoy centrando más en lo mejor que puedo hacer aquí (en su equipo). Nunca se sabe lo que sucederá en el futuro”.

Hudson-Odoi se unió al Bayer Leverkusen para sumar minutos de cara al Mundial de Qatar (Reuters)

Lo cierto es que tanto Inglaterra como Ghana han presentado ante la FIFA sus listas preliminares de 55 jugadores y, como no fue obligatoria su difusión, se desconoce si ambas naciones incluyeron al ex punta del Chelsea en ellas. Aunque, según anticipan varios portales británicos, efectivamente los dos equipos lo sumaron.

Por eso, Hudson Odoi deberá tomar una decisión rápido, ya que en las próximas semanas los combinados mundialistas deberán presentar sus listas de 26 jugadores que irán a Qatar. Aunque, sabe que esta será definitiva ya que al ser mayor de 21 años ahora solo podrá representar durante lo que resta de su carrera al país que elija.

En caso de ser convocado por Inglaterra, el delantero sabe que tendrá una competencia difícil contra figuras como Jack Grealish, Phill Foden o Raheem Sterling, entre otros. E incluso es posible que el técnico Gareth Southgate no lo incluya en la nómina final, ya que no lo ha llamado para las últimas presentaciones. Aunque, si es citado tendrá la oportunidad de representar a un país que es candidato a quedarse con el máximo trofeo y que comparte el Grupo B con Irán, Estados Unidos y Gales.

Por el contrario, si acepta la propuesta de Ghana, seguramente consiga un puesto en el equipo titular de una nación que necesitará lucirse en la fase inicial para alcanzar los octavos ya que comparte el Grupo H con Portugal, Uruguay y Corea del Sur.

