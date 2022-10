Los 50 mejores entrenadores de la actualidad: los cuatro argentinos que integran la lista

Este martes se publicó la lista con los 50 mejores directores técnicos del momento y en él se destacan cuatro entrenadores argentinos. Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo, Diego Pablo Simeone y Lionel Scaloni forman parte de este prestigio ranking elaborado por la revista Four Four Two.

Quien se quedó con el puesto número uno es Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City se mantiene en la cima, al igual que en 2021, porque “todavía puede sofocar a los mejores del mundo con la pelota” y por su trabajo al frente del Manchester City, último campeón de la Premier League. “Nunca se detiene y siempre evoluciona. Por eso es el mejor”, indica la revista que ubica al español como el mejor del momento y de su generación, además de señalarlo como una fuente de inspiración para sus colegas.

En segundo lugar aparece el experimentado Carlo Ancelotti. Al frente del Real Madrid, el italiano volvió a conquistar la Champions League: “Puede que no sea gegenpress o tiki-taka, pero Don Carlo es un hombre anticuado que hace un trabajo anticuado para hacer que los Galácticos se peguen”.

El podio lo cierra Jürgen Klopp, quien ha conseguido que el Liverpool vuelva a ser el equipo poderoso que supo ser en otros tiempos y que en los últimos años parecía haberlo olvidado. “En lo táctico, Klopp ha transformado completamente el juego”.

En el extenso listado, hay lugar para cuatro argentinos, curiosamente uno de ellos sin trabajo.

Puesto 10 - Diego Pablo Simeone

Diego Simeone ha transformado al Atlético de Madrid (Reuters)

Entró en su conciencia cuando atrapó a David Beckham en una red de su propia creación. Ha interpretado al supervillano desde entonces. El único hombre capaz de derrotar al Real Madrid y al Barcelona sin los recursos de ninguno de los dos... y sigue entre los 10 primeros.

Cada temporada parece que esta podría ser la que Diego Simeone se quede sin gasolina. En los últimos tres años ha perdido a Antoine Griezmann, Diego Godín, Rodri, Juanfran, Lucas Hernández, Álvaro Morata, Thomas Partey -en el último minuto, sin esperanzas de conseguir un reemplazo- y, sin embargo, el Atlético de Madrid todavía tenía La Liga en 2020/21. Bloqueado a partir de noviembre. Griezmann y Morata han regresado, y aunque el Ateti ya no infunde miedo a Dios en sus rivales, juegan el juego de los números.

Simeone es indestructible, seguro. Su 4-4-2 se transformó en una iteración de tres atrás, ya que Marcos Llorente y Luis Suárez se convirtieron en los líderes en el corazón de la última actualización de software del Ateti. El Cholo tritura los números; él sabe cuántos goles evitar y cuántos anotar para mantenerse al frente del juego, y su equipo todavía parece estar golpeando por encima de su peso. ¿Qué sigue? No estamos seguros. Estamos bastante seguros de que Simeone sobrevivirá al apocalipsis, eso sí.

Puesto 16 - Lionel Scaloni

Lionel Scaloni sueña con hacer historia en Qatar (Reuters)

Argentina ganó su primer trofeo desde 1993 con la victoria de la Copa América del año pasado, convirtiendo a Scaloni en el primer técnico argentino en ganar algo con Lionel Messi en su equipo, lo que tiene que valer algo.

Ahora, es uno de los favoritos para la Copa del Mundo. Puede que sea el entrenador más sensato de una generación (bueno, contrataron a Bielsa) y tiene un buen sentido del equilibrio, sabiendo cómo utilizar mejor el increíble talento que tiene el Albaceleste. Subestime a Scaloni bajo su propio riesgo.

Puesto 22 - Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino actualmente está libre (Reuters)

La actuación de Mauricio Pochettino en el partido de ida ante el Real Madrid en la Champions League la temporada pasada confirmó no pocas cosas. Que sus valores gerenciales se estaban hundiendo en sus jugadores, por supuesto, pero también que podía manejar el calor de un caldero europeo: una acusación que se le hizo mientras estaba en Tottenham. De acuerdo, entonces la herencia futbolística prevaleció en la segunda entrega, pero Poch ha salido de su tiempo en París como un mejor entrenador. Es un trabajo imposible de todos modos, ¿verdad?

En el tiempo que pasó en el Parque de los Príncipes, mató al albatros al ganar un trofeo y demostró en más de una ocasión que las sutilezas de su juego táctico -marcaje al hombre en juegos europeos específicos, jugar un mid-block para contrarrestar sus tres atacantes- siguen siendo nítidos. Los parisinos no se sentían como partes de Pochettino... y aun así lo hizo bastante bien. Ahora veámoslo de regreso con un desvalido y ladrando una vez más con esa presión alta.

Puesto 31 - Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo es considerado el mejor entrenador en la historia de River Plate (Reters)

Marcelo Gallardo ha estado vinculado con todos los trabajos de la lista B y superiores en los ocho años que ha dirigido a River Plate. Ahora, finalmente se va como una leyenda.

Entrenador caprichoso, expresivo y agresivo en su estilo, Gallardo se ha consolidado como un ganador nato en Argentina y llevó a River a dos Copas Libertadores entre los muchos otros títulos domésticos que ha levantado. Será fascinante ver a dónde irá a continuación: espero que sea la Premier League.

El ranking completo

1. Pep Guardiola (Manchester City)

2. Carlos Ancelotti (Real Madrid)

3. Jürgen Klopp (Liverpool)

4. Antonio Conte (Tottenham)

5. Stefano Pioli (Milan)

6. Mikel Arteta (Arsenal)

7. Thomas Tuchel (sin club)

8. Graham Potter (Chelsea)

9. Julián Nagelsmann (selección de Alemania)

10. Diego Simeone (Atlético de Madrid)

11. Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich)

12. Christophe Galtier (PSG)

13. Eddie Howe (Newcastle United)

14. Xavi (Barcelona)

15. Erik ten Hag (Manchester United)

16. Lionel Scaloni (selección argentina)

17. Christian Streich (SC Friburgo)

18. Roberto Mancini (selección de italia)

19. Urs Fisher (Unión Berlin)

20. Unai Emery (Villarreal)

21. Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt)

22. Mauricio Pochettino (sin club)

23. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

24. Arne Slot (Feyenoord)

25. David Moyes (Everton)

26. Abel Ferreira (Palmeiras)

27. Luciano Spalletti (Napoli)

28. Julen Lopetegui (sin club)

29. Kasper Hjulmand (selección de Dinamarca)

30. Ange Postecoglou (Celtic)

31. Marcelo Gallardo (River Plate)

32. Tite (selección de Brasil)

33. Patrick Vieira (Crystal Palace)

34. Luis Enrique (selección de España)

35. Jose Mourinho (AS Roma)

36. Ivan Juric (Torino)

37. Thomas Frank (Brentford)

38. Regis Le Bris (Lorient)

39. Marco Silva (Fulham)

40. Simone Inzaghi (Inter de Milan)

41. Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion)

42. Ígor Tudor (Olympique Marsella)

43. Lucien Favre (Niza)

44. Giovanni van Bronckhorst (Rangers)

45. Pablo Fonseca (Lille)

46. Vicenzo Italiano (Fiorentina)

47. Jesse March (Leeds United)

48. Marco Rose (RB Leipzig)

49. Maurizio Sarri (Lazio)

50. Gareth Southgate (selección de Inglaterra)

