En su aniversario 106, América busca imponerse a Puebla en el encuentro más disparejo de la Liguilla

Todo esta listo para el inicio de la etapa más emocionante de la Liga MX: la Liguilla. Los primeros en salir a escenarios son América y Puebla que protagonizan el primer duelo de los cuartos de final del Apertura 2022 y también el más disparejo de las cuatro series que se disputarán. Todo en el marco de las celebraciones del 106 aniversario de las Águilas.

La cancha de estadio Cuauhtémoc será sede del primer juego entre capitalinos y poblanos con un claro favorito para avanzar de ronda: América. El cuadro de Coapa llega como el líder de la fase regular en la que mostró una clara superioridad sobre la mayoría de sus rivales, pero enfrente tendrá a un conjunto que liga su quinto torneo consecutivo clasificándose a la Liguilla y motivado luego de eliminar a Chivas en el repechaje.

Con Fernando Ortiz al mando por segundo torneo, los azulcremas buscan conquistar su décimo cuarto título y su entrenador sabe que no existen razones válidas para no hacerlo, ni siquiera la decena de días de inactividad son pretexto para un mala presentación esta noche (desde la jornada 17 hasta este juego de ida).

“A mí en lo particular no me afecta y le digo a los jugadores que no nos tiene que afectar. Han pasado diez días no tres meses sin ritmo. Del campo, no lo he pisado, he escuchado comentarios que no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse (...) Si está mala, los jugadores sabrán cuándo arriesgar y cuándo no”, sostuvo el argentino.

El técnico poblano, ya histórico en la institución pues la ha calificado a fase final en todos los torneos desde que encabeza el cuerpo técnico, por su parte aseguró que su equipo cuenta con los argumentos suficientes para competir. “Me quedó con lo que somos nosotros, estoy claro que los niveles van a ser altísimos y estamos capacitados en competir de buena manera. Estamos con ese anhelo de lograr un capítulo grandísimo”, dijo Nicolás Larcamón.

Horarios de los cuartos de final de la Liga MX (Ida):

Puebla vs América: Miércoles 12 de octubre de 2022 a las 19:06 horas.

Cruz Azul vs Monterrey: Miércoles 12 de octubre de 2022 a las 21:06 horas.

Toluca vs Santos: Jueves 13 de octubre de 2022 a las 19:06 horas.

Tigres vs Pachuca: Jueves 13 de octubre de 2022 a las 21:06 horas.

El más disparejo de Liguilla

El duelo entre Águilas y Camoteros es el más desigual de las cuatro series de cuartos de final, en lo deportivo y en lo económico. En cuanto a resultados en el Apertura 2022, América logró 38 puntos consecuencia de 12 juegos ganados, dos empatados y tres perdidos, por los 22 de Puebla. Una diferencia de 16 unidades que los ubicaron como primero y octavo en la tabla, respectivamente.

En el aspecto económico la tendencia es la misma. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, la plantilla azulcrema está valorada en 66.2 millones de euros, mientras que las blanquiazules suman apenas 32.9 millones. Es decir, más de 33 millones entre uno y otro.

La disparidad en las otras llaves es la siguiente: 29.4 millones entre Monterrey (81.1) y Cruz Azul (51.7); 18 millones entre Santos Laguna (61.6) y Toluca (43.6); y 14.7 millones entre Tigres (66.3) y Pachuca (51.6).

