El discurso de despedida del Pipita Higuaín: el momento en el que se quebró por la emoción

Gonzalo Higuaín Anunció Su Retiro Del Fútbol

Gonzalo Pipita Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional en una emotiva conferencia de prensa que brindó en Miami, Estados Unidos, donde juega para el Inter de aquella ciudad. El delantero de 34 años rompió en llanto al leer las primeras frases del comunicado en el que explicaba las razones del adiós al deporte que lo vio triunfar.

“Voy a leer de algo que escribí en estos días de lo que fue mi carrera y quería contárselo a ustedes”, arrancó Higuaín tomando aire y suspirando antes de pronunciar que abandonaría el fútbol. “Es el momento de comunicarles una noticia que hace tiempo vengo procesando y analizando. Llegó el día de decirle adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y de la que me siento un privilegiado de haberla vivido con momentos buenos y malos”, siguió un emocionado Pipita.

El delantero, quinto goleador histórico de la selección argentina, recordó también su pasado en los distintos clubes, incluyendo a la escuela y al Club Atlético Palermo, donde dio sus primeros pasos con la categoría 87. No podía faltar River Plate, donde debutó en la Primera División con 17 años en mayo de 2005.

Gonzalo Higuaín recibió al plantel de River en Estados Unidos (@RiverPlate)

“En las inferiores me tocó jugar muy poco porque era flaquito y no tan alto. En ese momento sentí que me iban a echar del club y que se me terminaba el sueño porque yo solo quería jugar en River. Sino era allí, lo más probable es que hubiera dejado el fútbol”, contó Higuaín.

Luego, el jugador nacido en Brest, Francia, relató el momento en el que se enteró por medio de su padre, Jorge, que el Real Madrid le había comprado el pase. “Me acuerdo que en el avión me dijo: ‘Cuando llegues tenés que tener respeto y admiración, pero nunca miedo porque sino vas a quedarte en el camino. Tus compañeros son como vos’. Y así jugué siete años en el mejor equipo de la historia”, continuó.

Gonzalo llegó a la tierra donde brilló Diego Armando Maradona. En el Napoli, el Pipita marcó 146 goles y luego pasó a Juventus, donde anotó otros 149 y fue el argentino más caro en el mercado de pases. Milan y Chelsea fueron pasos breves para el goleador, quien cerró su carrera en el Inter de Miami. “Gracias a este club cumplimos el sueño de mi familia y de mi mamá, que antes de partir pudo nos pudo ver jugar juntos (a él y su hermano Federico) como cuando éramos chicos”, recordó.

Gonzalo Higuaín, con la 10 del Inter de Miami, el último club de su carrera

La emoción del Pipita al hablar de su familia. “Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía imaginar. Para terminar, unas palabras muy especiales para mi amada mujer e hija que son el motor de mi vida y sin ellas no tendría nada sentido. Gracias por estar siempre y mejorarme como persona. A mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos”, se quebró en el momento del adiós tras 17 años de trayectoria.

No era para menos. Su madre, Nancy Zacarías, quien falleció en abril de 2021 tras batallar contra un cáncer, fue el motor para que Gonzalo Higuaín no se retirara del fútbol en la Copa América del Bicentenario.

“Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso porque quería estar con ella. Creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo y la puse en primer plano absoluto, no me interesaba nada. Y fue ella quién después me pidió que siguiera y sinceramente seguí por ella”, reconoció el Pipita en una entrevista.

Y agregó: “Sabía que le iba a hacer ser feliz que juegue al fútbol y que no iba a servir mucho que yo largara. Me pidió por favor que no lo haga, que siguiera y al día de hoy estoy. Sé que a ella verme jugar la hace feliz, así que hay que continuar”.

