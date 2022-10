Sigue el escándalo por supuestas trampas con el uso de la tecnología en el ajedrez: se abrió una investigación por el caso Carlsen-Niemann

La Federación Internacional de ajedrez abrió una investigación por el caso de Magnus Carlsen contra Hans Niemann

El escándalo que sacudió al mundo del ajedrez sumó un nuevo capítulo. Es que luego de las acusaciones de Magnus Carlsen contra Hans Niemann por hacer trampa durante una partida que terminó con la victoria del joven estadounidense, la Federación Internacional de Ajedrez anunció la apertura de una investigación por los dichos del vigente campeón del mundo de la disciplina.

La Comisión de Juego Limpio de FIDE, que preside la lituana Salomeja Zaksaite, resolvió actuar de oficio en el caso que generó polémica en el mundo del ajedrez cuando el pasado 5 de septiembre, en una partida válida por la Julius Baer Generation Cup, Niemann superó a Carlsen en la tercera ronda y le quitó un invicto de dos años y 53 victorias en partidas a ritmo pensado.

Acto seguido, el cinco veces campeón mundial de 31 años publicó un tuit en el que pareció sugerir que el joven de 19 años hizo trampa para superarlo. Es más, hace pocos días, fue el propio Carlsen el que publicó una extensa carta en sus redes sociales en la que marcó su postura y apuntó contra el ajedrecista oriundo de California, Estados Unidos.

“Ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente”, escribió el noruego en un comunicado e hizo un raconto de los sucedido en las últimas semanas con sus enfrentamientos ante el estadounidense.

Según expresó la Federación Internacional en su página oficial, el panel que investigará el caso estará formado por tres personas y podrá solicitar el asesoramiento de otros expertos si lo consideran necesario. Es importante destacar que la investigación estará centrada en las acusaciones que hizo Carlsen sobre las supuestas trampas cometidas por Niemann y su confesión de haberlas hecho en partidas en línea, pero no en los cruces presenciales sobre el tablero.

Más allá de mostrarse abierto para que lo investiguen luego de la partida ante el noruego, fue el estadounidense el que admitió públicamente haber usado dispositivos electrónicos para hacer trampa cuando tenía entre 12 y 16 años, pero sólo en juegos por internet “Era solo un niño”, sentenció.

El campeón de ajedrez Magnus Carlsen habló de trampas en su deporte (EFE/EPA/Georgi Licovski)

La Comisión de Juego Limpio de la FIDE solicitó que “por el interés de la comunidad ajedrecística” cesen “las especulaciones sobre potenciales sanciones hasta que se consideren todos los datos y la investigación concluya”, comentó Zaksaite.

En su publicación, el cinco veces campeón del mundo fue contundente sobre lo que para él fue un mal accionar de su rival. “Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva”, aseguró Magnus, quien también indicó que no está dispuesto a volver a enfrentarse a Niemann hasta que “la verdad salga a la luz” ni contra ningún otro jugador que esté acusado de accionar dudoso.

Después de la victoria del estadounidense contra el noruego, en la próxima partida que los iba a enfrentar a través de un programa online, Carlsen hizo una movida y se desconectó del sistema, lo que generó la rápida reacción de los aficionados del ajedrez y abrió una interrogante sobre cómo seguirá el futuro de la disciplina.

