El apasionado baile entre el hijo de Michael Jordan y la ex esposa de Scottie Pippen que encendió los rumores de un romance

Marcus y Larsan fueron grabados durante un festival en Nueva York

Esta semana se dispararon los rumores de una relación amorosa entre bJordan y Larsa Pippen luego de la viralización de un video en el que se los ve bailando muy apasionados este fin de semana durante un festival de música en Nueva York. Esto sucede luego de que desde el entorno de la ex esposa de Scottie Pippen desmintiera el supuesto romance y asegurara que se trata de una simple amistad.

En la grabación filtrada en redes sociales se puede ver cómo el hijo de Michael Jordan abraza y baila junto a Larsa, 17 años mayor que él, e incluso la besa en el cuello en varias ocasiones. El portal estadounidense TMZ, uno de los primeros en difundir las imágenes, publicó: “Las personas que estaban allí nos dijeron que Larsa y Marcus estuvieron bailando juntos toda la noche, abrazándose y besándose”.

Esta es la segunda vez que se ve al hijo y a la ex esposa de dos estrellas de los Chicago Bulls juntos. La anterior había sido en Miami a principios de mes cuando fueron fotografiados en un restaurante, aunque en las imágenes no había signos que demuestren que era una relación amorosa la que los unía. Por eso, desde el entorno de la mujer de 48 años explicaron que solo son amigos.

“Testigos oculares nos dicen que estuvieron allí durante unos 45 minutos y que no había signos evidentes de gestos de afecto en público entre ellos. Sin embargo, nuestras fuentes dicen que Larsa parecía estar tratando de mantener un perfil bajo y se puso un poco asustadiza cuando se dio cuenta de que la gente la había visto o estaba tomando fotos”, informó TMZ en aquel entonces. Pero ahora, luego de la viralización de este baile sensual y los besos en el cuello, los rumores de un amorío han tomado fuerza.

Larsa Pippen y Marcus Jordan

Cabe recordar que Scottie Pippen y Michael Jordan fueron dos de los pilares que llevaron a los Chicago Bulls a conquistar seis anillos de la NBA y convertirse en uno de los mejores equipos de baloncesto de la historia. Aquella historia del equipo que marcó la década de los 90 fue relatada en la serie documental The Last Dance por los propios protagonistas.

Una curiosidad es que después de la emisión de los episodios, Pippen se manifestó molesto con Jordan y quedó expuesta la mala relación que tienen en la actualidad dos de las grandes figuras que supo tener la NBA. Como si esto no fuera suficiente, ahora el hijo de Michael estaría en pareja con la ex esposa de Scottie, lo cual suma un nuevo condimento a esa tormentosa relación entre los basquetbolistas.

El matrimonio de Larsa el ex número 33 de los Bulls llegó a su fin, de manera oficial, el 15 de diciembre de 2021. Luego de separarse en 2018 tras un impasse en 2016, la pareja acordó la custodia física y legal conjunta de sus dos hijos menores, Justin (16 años) y Sophia (13). Además, ambos fueron padres de Scotty Jr. (21), quien firmó un contrato para sumarse a Los Ángeles Lakers de cara a la nueva campaña de la NBA, y Preston (19).

Michael Jordan junto a Scottie Pippen durante su época como jugador de los Bulls (Reuters)

En declaraciones tras su divorcio, Larsa habló de lo duro que fue Scottie con ella por ciertas actitudes. “Estaba traumatizado. Si no se sale con la suya, me castiga”, dijo en referencia a cuando trató de persuadirlo para que vendiera su mansión de Miami y, a cambio, su hoy ex pareja le pidió que hija menor volviera con él a Los Ángeles.

La mujer que fue una de las protagonistas del reality Real Housewives of Miami estaría ahora entablando un romance con Marcus Jordan, quien tiene 31 años y es el segundo hijo del histórico 23. El joven sólo llegó a jugar al baloncesto hasta la escuela universitaria y en 2016, creó una tienda de venta de zapatillas de alta gama llanada “Trophy Room”, que desde 2019 se convirtió en un sitio online

